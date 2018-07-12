Черчесову и игрокам сборной подарили экземпляры книги «Тайны старой Калуги»

Как мы уже писали, на этой неделе наши корреспонденты вернулись из автопробега «Калуга – Сочи. Болеем за наших!». Им удалось увидеться с игроками и тренером российской сборной Станиславом Черчесовым.
Вместе с собой журналисты привезли в Сочи книги «Тайны старой Калуги» с благодарственной надписью автора Алексея Урусова и одного из партнёров автопробега туристической компании «Калуга Ленд».
Книги через службу безопасности российской сборной передали Станиславу Черчесову, Артёму Дзюбе, Денису Черышеву и Игорю Акинфееву. Ещё один экземпляр с благодарностью за организацию чемпионата мы передали мэру Сочи Анатолию Пахомову.
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