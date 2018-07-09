Названа дата калужского футбольного дерби

Стало известно расписание первых матчей во втором дивизионе первенства России в зоне «Центр» по футболу.
Как мы уже рассказывали, в турнире планирует принять участие 13 команд. Среди них «Калуга» и обнинский «Квант».
Матчи первого тура пройдут 18 июля. Калужане примут новомосковский «Химик». А «Квант» дома сыграет с липецким «Металлургом».
Первое дерби Калужской области нового сезона состоится 6 октября, когда «Квант» примет «Калугу».
Уважаемые читатели! А за кого вы будет болеть в новом сезоне? Пишите в комментариях!
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