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Названа дата калужского футбольного дерби

09.07.2018 15:33 2 665 Дмитрий Ивьев
Названа дата калужского футбольного дерби

Стало известно расписание первых матчей во втором дивизионе первенства России в зоне «Центр» по футболу.

Как мы уже рассказывали, в турнире планирует принять участие 13 команд. Среди них «Калуга» и обнинский «Квант».

Матчи первого тура пройдут 18 июля. Калужане примут новомосковский «Химик». А «Квант» дома сыграет с липецким «Металлургом».

Первое дерби Калужской области нового сезона состоится 6 октября, когда «Квант» примет «Калугу».

Уважаемые читатели! А за кого вы будет болеть в новом сезоне? Пишите в комментариях!


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Тэги: спорт футбол фк калуга фк квант
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