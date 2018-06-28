Стало известно, когда стартует новый футбольный сезон

Сезон 2018/19 в зоне «Центр» второго дивизиона первенства России по футболу стартует 18 июля. Первые матчи в Кубке России пройдут 22 июля. Такие предварительные данные опубликовала пресс-служба ФК «Калуга».

Среди возможных участников турнира, напомним, не только команда из областного центра, но и обнинский «Квант».