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Стало известно, когда стартует новый футбольный сезон

28.06.2018 14:50 1 576 Дмитрий Ивьев
Стало известно, когда стартует новый футбольный сезон

Сезон 2018/19 в зоне «Центр» второго дивизиона первенства России по футболу стартует 18 июля. Первые матчи в Кубке России пройдут 22 июля. Такие предварительные данные опубликовала пресс-служба ФК «Калуга».

Среди возможных участников турнира, напомним, не только команда из областного центра, но и обнинский «Квант».

Какого результата добьётся «Калуга» в новом сезоне с новым тренером?

 Голосование заканчивается 12/07/2018


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Тэги: спорт футбол фк калуга фк квант
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