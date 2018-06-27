Ещё одна команда из Калужской области рвётся во второй дивизион

Футбольный клуб «Квант» из Обнинска допустили до участия во втором дивизионе чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Однако до конца ещё не решено, сможет ли команда выступать в наукограде. На этой неделе там ожидают представителей Российского футбольного союза для аттестации стадиона.

- И если заключение будет положительным, то... – говорится в сообщении «Кванта». – Впрочем, вы сами всё поняли!

В зоне «Центр» второго дивизиона, напомним, в сезоне 2018/19 будет выступать «Калуга». Возможно, как раз в этом турнире и выступят обнинцы.

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