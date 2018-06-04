Обнинский боксёр отправил американца в нокаут

В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити прошёл турнир по профессиональном боксу, в рамках которого 26-летний обнинский боксёр-тяжеловес Алексей ЕГОРОВ встретился с 39-летним американцем Лютером Смитом.
Перед боем Алексей выложил то, что написал американец на своей страничке в Facebook:
- Встретимся 2 июня! На этот раз [выступлю] против опытного русского бойца. Но вы знаете, что мне плевать на все это... Если он не готов, он будет спать! Я с нетерпением жду боя и рад снова выступать! Это особенный бой для меня, потому что он состоится в честь легендарного Эвандера Холифилда, вошедшего в Зал славы бокса.
Но поединок завершился, едва начавшись. Обнинскому спортсмену потребовалось меньше трёх минут, чтобы отправить американца в нокаут.
- Друзья, закончился мой пятый бой на профессиональном ринге и дебют на американском ринге. Слава Богу, бой выиграл. В первую очередь хочу поздравить свою команду, - написал Алексей на своей официальной страничке «ВКонтакте». - Проделана большая работа, плоды которой мы пожинаем сейчас! Спасибо моей семье, которая всегда рядом.
26-летний уроженец Обнинска Алексей Егоров в 2013 году стал чемпионом России по боксу. В 2016 году он успешно дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над опытным боксёром из Польши Лукашем Русевичем. 27 ноября 2017 года Егоров завоевал титул чемпиона России в первом тяжёлом весе среди профессионалов.
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