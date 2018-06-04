Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Понедельник, 04 июня
$ 62.21 0.19
72.72 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

Обнинский боксёр отправил американца в нокаут

04.06.2018 11:56 2 856 Елена Французова
Обнинский боксёр отправил американца в нокаут

В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити прошёл турнир по профессиональном боксу, в рамках которого 26-летний обнинский боксёр-тяжеловес Алексей ЕГОРОВ встретился с 39-летним американцем Лютером Смитом.

Перед боем Алексей выложил то, что написал американец на своей страничке в Facebook:

- Встретимся 2 июня! На этот раз [выступлю] против опытного русского бойца. Но вы знаете, что мне плевать на все это... Если он не готов, он будет спать! Я с нетерпением жду боя и рад снова выступать! Это особенный бой для меня, потому что он состоится в честь легендарного Эвандера Холифилда, вошедшего в Зал славы бокса.

Но поединок завершился, едва начавшись. Обнинскому спортсмену потребовалось меньше трёх минут, чтобы отправить американца в нокаут.

- Друзья, закончился мой пятый бой на профессиональном ринге и дебют на американском ринге. Слава Богу, бой выиграл. В первую очередь хочу поздравить свою команду, - написал Алексей на своей официальной страничке «ВКонтакте». - Проделана большая работа, плоды которой мы пожинаем сейчас! Спасибо моей семье, которая всегда рядом.

26-летний уроженец Обнинска Алексей Егоров в 2013 году стал чемпионом России по боксу. В 2016 году он успешно дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над опытным боксёром из Польши Лукашем Русевичем. 27 ноября 2017 года Егоров завоевал титул чемпиона России в первом тяжёлом весе среди профессионалов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт бокс алексей егоров
Еще новости из рубрики «Спорт»

«Ничтожно мало!»: чиновников хотят втянуть в сдачу норм ГТО 28.05.2018 11:42

«Калуга» поражением завершила сезон 28.05.2018 10:25

«Калуга» проведёт последний матч в сезоне 25.05.2018 14:33

Непобедимый соперник «Калуги» собрался переезжать в Армению 22.05.2018 14:30

Сборная Сенегала назвала игроков, которые приедут в Калугу 22.05.2018 11:20


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 июня, 11:00
Открытый фестиваль народного творчества «Кладовая радости»
Городской Досуговый центр
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

ср 06 июня, 10:30
Детский абонемент.Мюзикл "Кукольное сердце"
Дом музыки
сб 09 июня, 10:30
Музыкальный мастер-класс.
Дом музыки
чт 14 июня, 10:30
Камерный хор."Детские песни о главном"
Дом музыки
сб 09 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"

Концерты

вт 05 июня, 19:00
Вильям Тантлевский приглашает друзей.
Филармония
ср 06 июня, 18:00
Танцевальная компания «Zабава»
Филармония
вт 05 июня, 19:00
Валерий Леонтьев
Арена КТЗ, ДК
ср 06 июня, 18:00
Концерт ударных инструментов
Танеевский зал

Кино

Дэдпул 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Два хвоста
Новости компаний

Похоронный дом «СТЕЛЛА»: с уважением и заботой

Лучших работодателей наградили в Калуге.

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Киберпонедельник в МегаФоне

Последние объявления на KupiSlona.ru

3-ком. квартира, ул. 65 Лет Победы

Цена: 3 126 000 руб.

2-ком. квартира, ул 65 Лет Победы

Цена: 2 241 000 руб.

1-ком. квартира, ул. 65 Лет Победы

Цена: 1 613 000 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.