Через тернии – к звёздам

14.04.2018 09:00 273

Подольский «кузнечик» с непростой футбольной биографией Александр МАЛЫГИН готов приложить все усилия и проявить свой талант, чтобы помочь «космонавтам» подняться из пучин турнирной таблицы к вершинам.

Новичок «Калуги» вратарь Александр Малыгин, выпускник спортшколы «ЦСКА», прошёл через тернии любительских лиг, горнила Второго дивизиона и успел побывать не у дел. Он был готов уже навсегда повесить бутсы на гвоздь. Но в 27 лет, (самый расцвет для голкипера), футбольная фортуна вновь дала ему шанс.

Александр МАЛЫГИН.

— Александр, представься калужским поклонникам футбола.

— Родился я в Подольском районе, в посёлке Кузнечики. В 1997 году, когда мне было семь лет, отец отдал меня в школу ЦСКА. Вообще, мы болели за «Спартак» и частенько ездили в Москву на матчи. Как-то однажды в перерыве дерби «Спартак» — ЦСКА диктор объявил, что набирают мальчиков именно в армейскую школу. Отец не стал ждать другого шанса и, не раздумывая, повёз меня на просмотр. Сколько радости было, когда меня приняли!

— И родители каждый день возили тебя на тренировки из Подольска в Москву?

— Да, это стало нормой моей жизни. Когда заканчивались уроки, мама с футбольным рюкзаком уже поджидала меня у гимназии. Я отдавал другу школьный рюкзак, брал с собой кое-какие учебники и в дороге учил уроки: два — два с половиной часа до спортшколы и столько же обратно. Сначала сопровождала мама, а с 12 лет стал ездить самостоятельно.

— Пять часов в дороге!? Каждый Божий день!? С ума можно сойти!

— Лет до 14 я это достаточно легко переносил. Потом, конечно, стало утомительно. Самое неприятное — зима. В электричке жарко, а на улице холодно, я стал часто болеть. Тогда родители и тренер решили, что мне лучше жить в интернате ЦСКА.

— Как ты стал вратарём? Это призвание?

— Не знаю… Скажем так, это любовь не с первого взгляда (едва сдерживая улыбку). Сначала тренер видел меня центральным защитником. Потом из меня делали центрального полузащитника. Затем пробовали в качестве нападающего. В итоге выяснили, что мне не хватает стартовой скорости, и, скорее всего, поставили бы на моей футбольной карьере крест. Было мне тогда 10 лет. Если бы я заупрямился и сказал, что хочу играть в поле, меня бы просто отчислили, как и многих других. Пришлось бы искать иную спорт­школу. Без футбола я себя уже не представлял. Из ЦСКА уходить не хотел. Тогда и решил попробовать себя в роли голкипера. Тренерам «в раме» я понравился.

Так прошли ещё 7 лет.

— Была ли возможность остаться в дубле или в молодёжной команде ЦСКА?

— Я окончил футбольную академию в 17, полностью пройдя обучение в ЦСКА. Нас осталось только трое (прямо как в известной песне про войну. — Прим авт.), кто с самого первого набора дошёл до выпуска. Однако в нашей дальнейшей судьбе школа участия не принимала. Кстати, из нашего выпуска 1990 года рождения, насколько я знаю, кроме меня, только ещё нападающий Сергей Шумилин стал профессионалом, он играет в рос­товском СКА. С дублем у меня не сложилось — там было достаточно вратарей. Молодёжной команды на тот момент ещё не было. И агента у меня не было — сам ездил по клубам Второй лиги. Но платить за молодого вратаря те деньги, что запрашивала школа, ни один профессиональный клуб не хотел. За меня требовали баснословную сумму даже по меркам Первого дивизиона! Три года пришлось играть за любительский столичный «Зенит». Потом «Подолье», тоже на Первенство КФК. Мы тогда выиграли любительский турнир, и тренер предложил мне решить финансовый вопрос, чтобы заявить во Второй дивизион. Я поехал в Москву договариваться с менеджером ЦСКА, чтобы меня отпустили бесплатно. И когда весь этот финансовый беспредел завершился, я стал свободным.

Но клуб вскоре совершенно неожиданно развалился.

— Однако ты уже засветился и тебя с удовольствием взял «Витязь»…

— Но только вторым. В команде уже был основной вратарь, и мне удалось сыграть всего несколько матчей. Потом меня не отпустили в другую команду.

— В итоге ты остался без игровой практики…

— Чтобы не потерять форму, играл за любительский королёвский «Металлист». И уже был готов окончательно закончить с футболом. Посоветовался с женой и решил, что, наверное, уже хватит. Всё-таки у меня есть высшее образование. Пока играл — время не терял, учился. Решил, буду работать по специальности — менеджером организации и управления персоналом.

— Но, как говорится, мы предполагаем, а судьба располагает. И вот ты в «Калуге» …

— Это благодаря Ване Родину. Мы вместе в «Витязе» играли. С тех пор дружим. Он мне как-то позвонил, спросил, не хочу ли я вернуться в большой футбол. Сердце ёкнуло! Очень хотелось играть! Рассказал жене. Она всё поняла. Решил: попробую. Если увижу, что совсем слабый — значит, завяжу окончательно.

— Всегда с женой советуешься, когда нужно принимать важное решение?

— У меня умная жена — грех не посоветоваться. И кроме того, она тоже спортсменка, занимается фигурным катанием.

— Пока играл с любителями, наверное, высоких требований к себе не предъявлял?

— Не скажите! Я очень благодарен Андрею Николаевичу Новосадову, с которым мне повезло работать. Мальчишкой я любовался его игрой, а потом он в «Витязе» меня натаскивал. И очень серьёзно! Да и сам я всегда старался быть в форме. Когда чувствовал, что не хватает нагрузки — занимался дополнительно. Одним словом, всегда держал себя в тонусе.

— С Ромой Клюкиным — твоим конкурентом за место в «раме» — как общаетесь?

— Конкуренция на поле — это путь к прогрессу. Кто первый — решает тренер. А в жизни я предпочитаю дружить и поддерживать коллег.

— Мысли о завершении карьеры ушли из головы?

— Мысли уходят, когда ты на футбольном поле получаешь удовольствие от игры. А когда ты этого лишён, мысли всё больше угнетают и убивают тебя изнутри. Но я очень надеюсь, что принесу пользу «Калуге».

Подготовили Александр ФАЛАЛЕЕВ и Николай ЕГОРОВ.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.04.2018. Ещё больше интересных материалов читайте в электронном архиве издания.