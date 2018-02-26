Уплотнитель снега за 16 миллионов подарили калужскому «Орлёнку»

Снегоуплотнительную машину - ратрак PistenBulli 100 презентовали в минувшие выходные в калужской спортшколе «Орлёнок». Машину для спортшколы купили за 16 миллионов рублей. Эти деньги выделил федеральный бюджет.

Раньше трассу в «Орлёнке» приходилось прокладывать с помощью снегохода, а то и вовсе силами самих сотрудников спортшколы. Качество выравнивания снега при этом страдало.

- Теперь, благодаря высокой маневренности и технологичности ратрака, прокладка лыжни занимает 30 минут, а её качество и стандарты позволят в будущем проводить в Калуге не только тренировки профессиональных лыжников, но и соревнования более высокого уровня, - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Калужской области.

Теперь в «Орлёнке» ждут наплыва лыжников разных уровней и возрастов, а от калужских спортсменов ожидают улучшения результатов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области