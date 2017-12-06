«Олимпиада без России, как мужчина без женщины»

Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Атлеты из России, не уличенные в применении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом, сообщает «Интерфакс».
Госдума поручила проанализировать решение МОК и к 8 декабря подготовить заявление в связи с недопуском России на Олимпиаду в Южной Корее. Решение об участии в соревнованиях будет принимать само собрание олимпийцев, которое пройдёт 12 декабря.
По неофициальной информации, опубликованной федеральными СМИ, оно будет зависеть в том числе от результатов социологических опросов, которые проведут среди жителей страны.
Мы тоже 6 декабря поинтересовались у калужан их мнением по этому поводу.
|
Юрий, менеджер отдела продаж:
- Что тут сказать? В мире сейчас, в основном, Америка рулит. Наших спортсменов просто давят. Об этом говорит то, что у них сейчас отбирают сочинские медали, хотя перед соревнованиями наши спортсмены проходили проверку на допинг и анализы не выявили присутствие препарата у них в крови.
Я считаю, наши спортсмены не должны ехать на Олимпиаду на таких условиях. Смысл? Ещё во времена СССР была ситуация, когда точно так же давили на какую-то страну – по-моему, это была Греция, – и спортсмены из принципа несколько лет не участвовали в Олимпийских играх.
|
Вольдемар, строитель:
- Я отношусь к решению Международного олимпийского комитета отрицательно. Бред сивой кобылы! Какая Олимпиада без России? Это то же самое, что мужчина без женщины! Какое решение примут спортсмены, это уже их личное дело. Но, если ты отстаиваешь честь страны, то должен выступать только под российским флагом, а не под каким-то олимпийским.
|
Антон, техник:
- Если наши спортсмены едут выступать за Россию, то только под нашим флагом!
|
Валерия, бухгалтер:
- Пусть наши ребята хоть так выступят, чем вообще не поедут. Если бы совсем запретили ехать, было бы ещё хуже. Это более-менее нейтральное решение.
|
Екатерина, зам. главного бухгалтера спортивной школы «Орлёнок»:
- У спортсменов обязательно должны быть соревнования, потому что это и закалка духа, и возможность не терять квалификацию. Я тоже занималась лёгкой атлетикой и знаю, что это такое. Я бы на месте наших спортсменов поехала на Олимпиаду, хотя и очень сожалела бы, что не под флагом России. Наши ребята должны быть сплочёнными, как кулак, и показать, что несмотря ни на что, мы лучшие!
|
Людмила Александровна, пенсионерка:
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться?
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Стадион «Центральный» освобождают от торговцев 06.12.2017 17:18
Все голы «Калуги» собрали в одном видео 17.11.2017 12:06
«Калугу» разгромили в последнем матче года 13.11.2017 15:00
Бойцы перед дракой зачитали «Угорскую клятву» 13.11.2017 13:27
В Калуге разыграли «Кубок Победы на Угре» по боксу 13.11.2017 10:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: