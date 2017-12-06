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«Олимпиада без России, как мужчина без женщины»

06.12.2017 14:34 83 2255 Оксана КОЛОСОВА
«Олимпиада без России, как мужчина без женщины»

Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Атлеты из России, не уличенные в применении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом, сообщает «Интерфакс».

Госдума поручила проанализировать решение МОК и к 8 декабря подготовить заявление в связи с недопуском России на Олимпиаду в Южной Корее. Решение об участии в соревнованиях будет принимать само собрание олимпийцев, которое пройдёт 12 декабря.

По неофициальной информации, опубликованной федеральными СМИ, оно будет зависеть в том числе от результатов социологических опросов, которые проведут среди жителей страны.

Мы тоже 6 декабря поинтересовались у калужан их мнением по этому поводу.

 

Юрий, менеджер отдела продаж:

- Что тут сказать? В мире сейчас, в основном, Америка рулит. Наших спортсменов просто давят. Об этом говорит то, что у них сейчас отбирают сочинские медали, хотя перед соревнованиями наши спортсмены проходили проверку на допинг и анализы не выявили присутствие препарата у них в крови.  

Я считаю, наши спортсмены не должны ехать на Олимпиаду на таких условиях. Смысл? Ещё во времена СССР была ситуация, когда точно так же давили на какую-то страну – по-моему, это была Греция, – и спортсмены из принципа несколько лет не участвовали в Олимпийских играх.
 

Вольдемар, строитель:

- Я отношусь к решению Международного олимпийского комитета отрицательно. Бред сивой кобылы! Какая Олимпиада без России? Это то же самое, что мужчина без женщины! Какое решение примут спортсмены, это уже их личное дело. Но, если ты отстаиваешь честь страны, то должен выступать только под российским флагом, а не под каким-то олимпийским.
 

Антон, техник:

- Если наши спортсмены едут выступать за Россию, то только под нашим флагом!
 

Валерия, бухгалтер:

- Пусть наши ребята хоть так выступят, чем вообще не поедут. Если бы совсем запретили ехать, было бы ещё хуже. Это более-менее нейтральное решение.
 

Екатерина, зам. главного бухгалтера спортивной школы «Орлёнок»:

- У спортсменов обязательно должны быть соревнования, потому что это и закалка духа, и возможность не терять квалификацию. Я тоже занималась лёгкой атлетикой и знаю, что это такое. Я бы на месте наших спортсменов поехала на Олимпиаду, хотя и очень сожалела бы, что не под флагом России. Наши ребята должны быть сплочёнными, как кулак, и показать, что несмотря ни на что, мы лучшие!
 

Людмила Александровна, пенсионерка:


- Мы, конечно, переживаем за наших спортсменов, но рады, что им разрешили участвовать в Олимпиаде хотя бы на таких условиях. Мы должны отстаивать престиж своей страны – даже под нейтральным флагом. И для самих спортсменов тоже важно участие в таких соревнованиях, чтобы не терять квалификацию. И пусть наши выиграют – назло всем!

 

На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться?

 Голосование заканчивается 20/12/2017

 

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

 


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Тэги: спорт олимпиада

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