«Калуга» сыграет с «Энергомашем»

В субботу, 23 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведёт десятый матч в рамках первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона. Наши игроки отправились в Белгород, где встретятся с местным «Энергомашем». Начало в 18:00.

Пока «космонавты» занимают девятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арарата» на 12 очков.

С «Энергомашем» калужане уже играли в августе в рамках Кубка России. Тогда наши футболисты уступили в Анненках 1:2.