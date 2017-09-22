«Калуга» сыграет с «Энергомашем»

В субботу, 23 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведёт десятый матч в рамках первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона. Наши игроки отправились в Белгород, где встретятся с местным «Энергомашем». Начало в 18:00.
Пока «космонавты» занимают девятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арарата» на 12 очков.
С «Энергомашем» калужане уже играли в августе в рамках Кубка России. Тогда наши футболисты уступили в Анненках 1:2.
|
«Калуга» разгромно проиграла «Сатурну» 18.09.2017 08:15
Футболист «Калуги» так судье показал, что аж упал 14.09.2017 09:42
Артамонов призвал побеждать в городки 11.09.2017 10:48
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: