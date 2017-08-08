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«Калуга» вылетела из Кубка России

08.08.2017 09:00 6 468 Дмитрий Ивьев

Вечером в понедельник, 7 августа, на стадионе в Анненках «Калуга» провела матч 1/64 финала Кубка России. В соперниках был белгородский «Энергомаш». К сожалению, наши футболисты уступили со счётом 1:2.

Неприятности для калужан начались в самом начале игры. Полузащитник гостей Владислав Фасхутдинов пробил издали, мяч отскочил от газона и попал в сетку.

Второй гол «Калуга» пропустила на 52 минуте. Выход один на один реализовал Дмитрий Михалицын.

Вскоре калужане отквитали один мяч – с пенальти отличился Юрий Дубровин. Однако на большее времени не хватило. В следующую стадию прошла белгородская команда.

Отметим, что за трёхлетнюю историю противостояния «Калуга» ещё ни разу не смогла обыграть «Энергомаш».

Протокол матча:

7 августа. Калуга. Стадион «Анненки». 1 000 зрителей.

«Калуга» - «Энергомаш» (Белгород) - 1:2

Голы: Дубровин, 68 (с пенальти) - Фасхутдинов, 12, Михалицын, 52.

«Калуга»: Отмахов, Новиков, Кисенков, Кулешов, Лозенков, Дубровин, Родин, Семин (Суханов, 89), Оганесян, Баранов (Щербаков, 61), Есин (Лукша, 56).

«Энергомаш»: Дудкин, Колесников, Белобаев, Самсонов, Тонких, Штыпула, Фасхутдинов, Бурченко (Савельев, 87), Калугин (Саплинов, 74), Кудрин, Михалицын (Сергеев, 58, Дегтев, 86).

Предупреждены: Кисенков, 46 (грубая игра).

Судьи: А. Федоров (Петрозаводск), Ю. Яришкин, А. Харин (оба - Вологда).

Инспектор: А.В. Беляков (Псков).


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Тэги: спорт футбол фк калуга видео

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