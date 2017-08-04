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На зарядке в центре Калуги ждут 1000 участников

04.08.2017 15:47 1 163 Дмитрий Ивьев
На зарядке в центре Калуги ждут 1000 участников

Как мы уже рассказывали, в субботу, 12 августа, на площади Старый Торг в Калуге пройдёт празднование Дня физкультурника. Начало – в 10:00.

Как рассказали нам в пресс-службе городской управы, в мероприятии примет участие около 1000 человек. Это юные спортсмены, силовики, чиновники и все желающие. Проезд машин по Старому Торгу будет закрыт.

С 12:00 до 16:00 праздничная программа продолжится в Центральном парке культуры и отдыха.

- Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по различным единоборствам, скандинавской ходьбе, скалолазанию, воркауту, по парашютной подготовке, а также попробовать себя в тестировании норм ГТО, - говорят организаторы. - Здесь пройдут соревнования по шашкам, шахматам, силовому экстриму, настольному теннису и стритболу, в которых любой житель города сможет принять участие.


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Тэги: спорт

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