На зарядке в центре Калуги ждут 1000 участников

Как мы уже рассказывали, в субботу, 12 августа, на площади Старый Торг в Калуге пройдёт празднование Дня физкультурника. Начало – в 10:00.
Как рассказали нам в пресс-службе городской управы, в мероприятии примет участие около 1000 человек. Это юные спортсмены, силовики, чиновники и все желающие. Проезд машин по Старому Торгу будет закрыт.
С 12:00 до 16:00 праздничная программа продолжится в Центральном парке культуры и отдыха.
- Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по различным единоборствам, скандинавской ходьбе, скалолазанию, воркауту, по парашютной подготовке, а также попробовать себя в тестировании норм ГТО, - говорят организаторы. - Здесь пройдут соревнования по шашкам, шахматам, силовому экстриму, настольному теннису и стритболу, в которых любой житель города сможет принять участие.
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