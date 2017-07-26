Главная > Новости > Авто и транспорт

Старый Торг перекроют на день физкультурника

26.07.2017 15:11 4 944 Дмитрий Ивьев
Старый Торг перекроют на день физкультурника

В субботу, 12 августа, в связи с празднованием Дня физкультурника с 9:00 до 12:00 будет ограничено движение всех транспортных средств по проезжей части площади Старый Торг. Об этом нам рассказали в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Артамонов прогулялся пешком по Шопинской дороге 25.07.2017 13:58

Обещанного реверсивного движения на улице Генерала Попова не будет 21.07.2017 16:10

Калуга добилась самых низких цен на бензин в центральной России 21.07.2017 11:31

Какие улицы перекроют в Калуге на День города 21.07.2017 10:40

Шесть машин обокрали на одной улице 21.07.2017 09:02

26.07.2017 10:12 945 8
24.07.2017 18:19 1540 5
23.07.2017 17:40 1475 20
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 июля, 12:30
День нептуна
Алекспарк
сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 30 июля, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе
вс 30 июля, 15:00
Мастер-класс "Пластилиновый мультфильм"
Дело в Соусе, кафе
вс 30 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 27 июля, 18:00
Концерт "Краски лета"
Гостиные ряды
пт 28 июля, 18:00
Концерт "Старые песни о главном"
Гостиные ряды
сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вт 01 августа, 19:00
Вечер памяти Честера Беннингтона
Небо, антикафе

Кино

Таких событий пока нет
Новости компаний

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Интерактивное ТВ от «Ростелекома» выбрали более 60 тысяч калужан

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» призывает калужан соблюдать правила электробезопасности

Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57