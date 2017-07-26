Старый Торг перекроют на день физкультурника

26.07.2017 15:11 944 Дмитрий Ивьев

В субботу, 12 августа, в связи с празднованием Дня физкультурника с 9:00 до 12:00 будет ограничено движение всех транспортных средств по проезжей части площади Старый Торг. Об этом нам рассказали в городской управе. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.





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