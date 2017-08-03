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«Калуга» рвётся в лидеры

03.08.2017 14:37 0 353 Дмитрий Ивьев
«Калуга» рвётся в лидеры

Вечером в четверг, 3 августа, футболисты «Калуги» проведут в Анненках игру 3 тура чемпионата России в зоне «Центр» второго дивизиона. В соперниках – новомосковский «Химик». Начало матча – в 18:30.

После двух проведённых матчей «Калуга» занимает четвёртое место, отставая от лидера всего на два очка.

Напомним, что с «Химиком» калужане уже встречались в июле в рамках 1/128 финала Кубка России. Тогда наши оказались сильнее – 3:0.

Фото: Александр Зерцалов.


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Тэги: спорт футбол фк калуга

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