«Калуга» разгромила соперника в Кубке России

В воскресенье, 23 июля, футбольный клуб «Калуга» стартовал в новом розыгрыше Кубка России.
В 1/128 финала наша команда в Новомосковске встречалась с местным «Химиком» и победила со счётом 3:0. Дублем отметился Иван Родин, ещё один гол забил Юрий Дубровин.
В 1/64 финала калужане сыграют с белгородским «Энергомашем». Игра пройдёт, по предварительным данным, 7 августа.
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