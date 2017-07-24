«Калуга» разгромила соперника в Кубке России

В воскресенье, 23 июля, футбольный клуб «Калуга» стартовал в новом розыгрыше Кубка России.

В 1/128 финала наша команда в Новомосковске встречалась с местным «Химиком» и победила со счётом 3:0. Дублем отметился Иван Родин, ещё один гол забил Юрий Дубровин.

В 1/64 финала калужане сыграют с белгородским «Энергомашем». Игра пройдёт, по предварительным данным, 7 августа.