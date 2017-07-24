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«Калуга» разгромила соперника в Кубке России

24.07.2017 09:49 2 296 Дмитрий Ивьев
«Калуга» разгромила соперника в Кубке России

В воскресенье, 23 июля, футбольный клуб «Калуга» стартовал в новом розыгрыше Кубка России.

В 1/128 финала наша команда в Новомосковске встречалась с местным «Химиком» и победила со счётом 3:0. Дублем отметился Иван Родин, ещё один гол забил Юрий Дубровин.

В 1/64 финала калужане сыграют с белгородским «Энергомашем». Игра пройдёт, по предварительным данным, 7 августа.


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Тэги: спорт фк калуга футбол

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