«Калуга» сыграет со звёздным новичком

Вечером в пятницу, 28 июля, футбольный клуб «Калуга» проведёт матч второго тура чемпионата России в зоне «Центр» второго дивизиона. В Москве наша команда встретится с «Араратом». Начало встречи в 19:00.
Сегодняшний соперник калужан начал свою историю лишь в этом году. Как рассказывают сами представители команды, их спонсирует армянская диаспора в России. Для выступления во втором дивизионе москвичи подписали звёздных игроков. В частности, за «Арарат» играют в недавнем прошлом игроки сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко.
|
В Калуге базы к чемпионату мира собираются сдать 1 сентября 27.07.2017 14:08
Перенесён матч «Калуги» с «Араратом» 26.07.2017 08:52
«Калуга» разгромила соперника в Кубке России 24.07.2017 09:49
«Калуга» начала с победы 20.07.2017 10:10
Калужане представят Россию на Сурдлимпийских играх 19.07.2017 15:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: