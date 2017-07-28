«Калуга» сыграет со звёздным новичком

Вечером в пятницу, 28 июля, футбольный клуб «Калуга» проведёт матч второго тура чемпионата России в зоне «Центр» второго дивизиона. В Москве наша команда встретится с «Араратом». Начало встречи в 19:00.

Сегодняшний соперник калужан начал свою историю лишь в этом году. Как рассказывают сами представители команды, их спонсирует армянская диаспора в России. Для выступления во втором дивизионе москвичи подписали звёздных игроков. В частности, за «Арарат» играют в недавнем прошлом игроки сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко.