Роман Павлюченко и Марат Измайлов сыграют против «Калуги»

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году во втором футбольном дивизионе, где выступает «Калуга», дебютирует московская команда «Арарат». Клуб создан при поддержке бизнесменов с армянскими корнями.

На минувшей неделе стало известно, что контракты с «Араратом» подписали бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Алексей Ребко. А в пятницу игроком москвичей стал Марат Измайлов – ещё одна звезда российского футбола прошлого десятилетия.

- Для меня футбол - это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс, - приводит слова игрока пресс-служба «Арарата». - К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву. Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол.