Названы соперники «Калуги» в новом сезоне

Новый футбольный сезон во втором дивизионе стартует во второй половине июля. Такие данные в четверг, 8 июня, огласили в Москве на собрании членов Профессиональной футбольной лиги.
- Предполагается, что новый сезон стартует 15-16 июля матчами Кубка России, - рассказали в ФК «Калуга». - Старт первенства в зоне «Центр» намечен на 21-22 июля. В турнире, предположительно, примут участие 12 команд.
В зону «Центр» вернулся саратовский «Сокол», вылетевший в этом году из ФНЛ. Кроме того, две команды впервые сыграют в турнире – московский «Арарат» и новомосковский «Химик». Столичный клуб уже стал известен тем, что в его составе собирается выступать Роман Павлюченко, который ещё недавно играл за сборную России. А тульская команда заменит «Арсенал-2».
Подольский «Витязь», скорее всего, не будет заявляться на сезон.
Предварительный список участников:
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Не исключено, что первенство пройдёт в три круга.
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