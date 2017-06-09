Названы соперники «Калуги» в новом сезоне

Новый футбольный сезон во втором дивизионе стартует во второй половине июля. Такие данные в четверг, 8 июня, огласили в Москве на собрании членов Профессиональной футбольной лиги.

- Предполагается, что новый сезон стартует 15-16 июля матчами Кубка России, - рассказали в ФК «Калуга». - Старт первенства в зоне «Центр» намечен на 21-22 июля. В турнире, предположительно, примут участие 12 команд.

В зону «Центр» вернулся саратовский «Сокол», вылетевший в этом году из ФНЛ. Кроме того, две команды впервые сыграют в турнире – московский «Арарат» и новомосковский «Химик». Столичный клуб уже стал известен тем, что в его составе собирается выступать Роман Павлюченко, который ещё недавно играл за сборную России. А тульская команда заменит «Арсенал-2».

Подольский «Витязь», скорее всего, не будет заявляться на сезон.

Предварительный список участников:

«Калуга»

«Сокол» (Саратов)

«Сатурн» (Раменское)

«Торпедо Москва»

«Энергомаш» (Белгород)

«Чертаново» (Москва)

«Металлург» (Липецк)

«Рязань»

«Динамо-Брянск»

«Зенит» (Пенза)

«Химик» (Новомосковск)

«Арарат» (Москва)

Не исключено, что первенство пройдёт в три круга.