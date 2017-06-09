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Названы соперники «Калуги» в новом сезоне

09.06.2017 10:40 2 129 Дмитрий Ивьев
Названы соперники «Калуги» в новом сезоне

Новый футбольный сезон во втором дивизионе стартует во второй половине июля. Такие данные в четверг, 8 июня, огласили в Москве на собрании членов Профессиональной футбольной лиги.

- Предполагается, что новый сезон стартует 15-16 июля матчами Кубка России, - рассказали в ФК «Калуга». - Старт первенства в зоне «Центр» намечен на 21-22 июля. В турнире, предположительно, примут участие 12 команд.

В зону «Центр» вернулся саратовский «Сокол», вылетевший в этом году из ФНЛ. Кроме того, две команды впервые сыграют в турнире – московский «Арарат» и новомосковский «Химик». Столичный клуб уже стал известен тем, что в его составе собирается выступать Роман Павлюченко, который ещё недавно играл за сборную России. А тульская команда заменит «Арсенал-2».

Подольский «Витязь», скорее всего, не будет заявляться на сезон.

Предварительный список участников:

  • «Калуга»
  • «Сокол» (Саратов)
  • «Сатурн» (Раменское)
  • «Торпедо Москва»
  • «Энергомаш» (Белгород)
  • «Чертаново» (Москва)
  • «Металлург» (Липецк)
  • «Рязань»
  • «Динамо-Брянск»
  • «Зенит» (Пенза)
  • «Химик» (Новомосковск)
  • «Арарат» (Москва)

Не исключено, что первенство пройдёт в три круга.


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Тэги: спорт футбол фк калуга

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