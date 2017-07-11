Соперник «Калуги» снялся с турнира

Футбольный клуб «Юность Москвы» не будет участвовать в предстоящем сезоне зоны «Центр» второго дивизиона. Напомним, именно эта команда должна была стать соперником «Калуги» в первом туре.

По предварительной информации московский клуб может заменить «Ротор-2» из Волгограда. Эту команду переведут из зоны «Юг».