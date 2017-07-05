Главная > Новости > Спорт

Появился календарь игр «Калуги» в новом сезоне

05.07.2017 12:14 1 380 Дмитрий Ивьев
Появился календарь игр «Калуги» в новом сезоне

В среду, 19 июля, футбольный клуб «Калуга» начнёт  новый сезон в зоне «Центр» первенства России во втором дивизионе. В Москве наша команда сыграет против ФСО «Юность Москвы».

А в воскресенье, 23 июля, калужане стартуют в Кубке России. На стадии 1/128 нашим соперником станет «Химик» из Новомосковска.

Расписание остальных матчей:
2-й тур 27 июля (четверг)
«Арарат» Москва – «Калуга»

3-й тур 3 августа (четверг)
«Калуга» - «Химик» Новомосковск

4-й тур 11 августа (пятница)
«Зенит» Пенза – «Калуга»

5-й тур 18 августа (пятница)
«Калуга» - «Рязань»

6-й тур 25 августа (пятница)
«Торпедо» Москва - «Калуга»

7-й тур 1 сентября (пятница)
«Калуга» - «Динамо» Брянск

8-й тур 8 сентября (пятница)
«Зоркий» Красногорск - «Калуга»

9-й тур 16 сентября (суббота)
«Калуга» - «Сатурн» Раменское

10-й тур 23 сентября (суббота)
«Энергомаш» Белгород - «Калуга»

11-й тур 30 сентября (суббота)
«Калуга» - «Металлург» Липецк

12-й тур 7 октября (суббота)
«Сокол» Саратов - «Калуга»

13-й тур 14 октября (суббота)
«Калуга» - «Строгино» Москва

14-й тур 21 октября (суббота)
«Калуга» - «Арарат» Москва

15-й тур 28 октября (суббота)
«Химик» Новомосковск - «Калуга»

16-й тур 4 ноября (суббота)
«Калуга» - «Зенит» Пенза

17-й тур 11 ноября (суббота)
«Рязань» - «Калуга»

18-й тур 7 апреля (суббота)
«Калуга» - «Торпедо» Москва

19-й тур 14 апреля (суббота)
«Динамо» Брянск - «Калуга»

20-й тур 21 апреля (суббота)
«Калуга» - «Зоркий» Красногорск

21-й тур 28 апреля (суббота)
«Сатурн» Раменское - «Калуга»

22-й тур 4 мая (пятница)
«Калуга» - «Энергомаш» Белгород

23-й тур 11 мая (пятница)
«Металлург» Липецк - «Калуга»

24-й тур 16 мая (среда)
«Калуга» - «Сокол» Саратов

25-й тур 20 мая (воскресенье)
«Строгино» Москва - «Калуга» Калуга

26-й тур 27 мая (воскресенье)
«Калуга» - ФСО «Юность Москвы»


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт футбол фк калуга

Еще новости из рубрики «Спорт»

Калужский футболист перешёл в клуб премьер-лиги 04.07.2017 10:24

Кубок Гагарина привезли в Калужскую область 29.06.2017 12:06

Калужские футболисты завоевали медали на домашнем турнире 22.06.2017 16:57

8 футболистов покинули «Калугу» 19.06.2017 14:43

Роман Павлюченко и Марат Измайлов сыграют против «Калуги» 09.06.2017 15:19

04.07.2017 15:25 545 2
04.07.2017 11:11 659 0
04.07.2017 07:40 1423 15
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 09 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
пт 14 июля, 18:00
Концерт "Серебряные струны"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга
чт 13 июля, 18:00
Концерт "Музыкальные краски мира"
AmRa (Амра)

Кино

Трансформеры: Последний рыцарь
Гадкий я 3
Тачки 3
2:22
Новости компаний

Включайся! Тарифы нового поколения

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выявила в Калужской области хищения электроэнергии на 17,8 млн. рублей

Юные интеллектуалы из СШ № 22 г. Калуги побывали в гостях у энергетиков филиала «Калугаэнерго»

«Ростелеком» защитил клиентов от вирусов WannaCry и Petya

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24