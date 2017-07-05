Появился календарь игр «Калуги» в новом сезоне

В среду, 19 июля, футбольный клуб «Калуга» начнёт новый сезон в зоне «Центр» первенства России во втором дивизионе. В Москве наша команда сыграет против ФСО «Юность Москвы».
А в воскресенье, 23 июля, калужане стартуют в Кубке России. На стадии 1/128 нашим соперником станет «Химик» из Новомосковска.
Расписание остальных матчей:
2-й тур 27 июля (четверг)
«Арарат» Москва – «Калуга»
3-й тур 3 августа (четверг)
«Калуга» - «Химик» Новомосковск
4-й тур 11 августа (пятница)
«Зенит» Пенза – «Калуга»
5-й тур 18 августа (пятница)
«Калуга» - «Рязань»
6-й тур 25 августа (пятница)
«Торпедо» Москва - «Калуга»
7-й тур 1 сентября (пятница)
«Калуга» - «Динамо» Брянск
8-й тур 8 сентября (пятница)
«Зоркий» Красногорск - «Калуга»
9-й тур 16 сентября (суббота)
«Калуга» - «Сатурн» Раменское
10-й тур 23 сентября (суббота)
«Энергомаш» Белгород - «Калуга»
11-й тур 30 сентября (суббота)
«Калуга» - «Металлург» Липецк
12-й тур 7 октября (суббота)
«Сокол» Саратов - «Калуга»
13-й тур 14 октября (суббота)
«Калуга» - «Строгино» Москва
14-й тур 21 октября (суббота)
«Калуга» - «Арарат» Москва
15-й тур 28 октября (суббота)
«Химик» Новомосковск - «Калуга»
16-й тур 4 ноября (суббота)
«Калуга» - «Зенит» Пенза
17-й тур 11 ноября (суббота)
«Рязань» - «Калуга»
18-й тур 7 апреля (суббота)
«Калуга» - «Торпедо» Москва
19-й тур 14 апреля (суббота)
«Динамо» Брянск - «Калуга»
20-й тур 21 апреля (суббота)
«Калуга» - «Зоркий» Красногорск
21-й тур 28 апреля (суббота)
«Сатурн» Раменское - «Калуга»
22-й тур 4 мая (пятница)
«Калуга» - «Энергомаш» Белгород
23-й тур 11 мая (пятница)
«Металлург» Липецк - «Калуга»
24-й тур 16 мая (среда)
«Калуга» - «Сокол» Саратов
25-й тур 20 мая (воскресенье)
«Строгино» Москва - «Калуга» Калуга
26-й тур 27 мая (воскресенье)
«Калуга» - ФСО «Юность Москвы»
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