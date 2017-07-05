Появился календарь игр «Калуги» в новом сезоне

В среду, 19 июля, футбольный клуб «Калуга» начнёт новый сезон в зоне «Центр» первенства России во втором дивизионе. В Москве наша команда сыграет против ФСО «Юность Москвы».

А в воскресенье, 23 июля, калужане стартуют в Кубке России. На стадии 1/128 нашим соперником станет «Химик» из Новомосковска.

Расписание остальных матчей:

2-й тур 27 июля (четверг)

«Арарат» Москва – «Калуга»

3-й тур 3 августа (четверг)

«Калуга» - «Химик» Новомосковск

4-й тур 11 августа (пятница)

«Зенит» Пенза – «Калуга»

5-й тур 18 августа (пятница)

«Калуга» - «Рязань»

6-й тур 25 августа (пятница)

«Торпедо» Москва - «Калуга»

7-й тур 1 сентября (пятница)

«Калуга» - «Динамо» Брянск

8-й тур 8 сентября (пятница)

«Зоркий» Красногорск - «Калуга»

9-й тур 16 сентября (суббота)

«Калуга» - «Сатурн» Раменское

10-й тур 23 сентября (суббота)

«Энергомаш» Белгород - «Калуга»

11-й тур 30 сентября (суббота)

«Калуга» - «Металлург» Липецк

12-й тур 7 октября (суббота)

«Сокол» Саратов - «Калуга»

13-й тур 14 октября (суббота)

«Калуга» - «Строгино» Москва

14-й тур 21 октября (суббота)

«Калуга» - «Арарат» Москва

15-й тур 28 октября (суббота)

«Химик» Новомосковск - «Калуга»

16-й тур 4 ноября (суббота)

«Калуга» - «Зенит» Пенза

17-й тур 11 ноября (суббота)

«Рязань» - «Калуга»

18-й тур 7 апреля (суббота)

«Калуга» - «Торпедо» Москва

19-й тур 14 апреля (суббота)

«Динамо» Брянск - «Калуга»

20-й тур 21 апреля (суббота)

«Калуга» - «Зоркий» Красногорск

21-й тур 28 апреля (суббота)

«Сатурн» Раменское - «Калуга»

22-й тур 4 мая (пятница)

«Калуга» - «Энергомаш» Белгород

23-й тур 11 мая (пятница)

«Металлург» Липецк - «Калуга»

24-й тур 16 мая (среда)

«Калуга» - «Сокол» Саратов

25-й тур 20 мая (воскресенье)

«Строгино» Москва - «Калуга» Калуга

26-й тур 27 мая (воскресенье)

«Калуга» - ФСО «Юность Москвы»