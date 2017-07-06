Обновлённая «Калуга» проиграла первый матч

Футбольный клуб «Калуга» в четверг, 6 июля, провёл первый товарищеский матч перед стартом нового сезона. В Подольске на стадионе «Труд» наша команда встречалась с московским «Торпедо» и уступила со счётом 1:3.
Счёт в матче с пенальти открыли наши – отличился Юрий Дубровин. Однако затем «космонавты» трижды пропустили.
На поле в составе «Калуги» выходили Роман Клюкин, Денис Семин, Владимир Кисенков, Антон Новиков, Михаил Кулешов, Юрий Дубровин, Никита Бурдыкин, Дмитрий Баранов, Николай Суханов, Дроздов, Есин, Александр Афонин, Иван Лозенков, Егоров, Артем Махота, Денис Киевцев, Сергей Храпов, Павел Гуров, Иван Родин и Денис Романюк.
Как мы уже рассказывали, в июне состав «Калуги» покинули восемь футболистов.
|
Появился календарь игр «Калуги» в новом сезоне 05.07.2017 12:14
Калужский футболист перешёл в клуб премьер-лиги 04.07.2017 10:24
Кубок Гагарина привезли в Калужскую область 29.06.2017 12:06
Калужские футболисты завоевали медали на домашнем турнире 22.06.2017 16:57
8 футболистов покинули «Калугу» 19.06.2017 14:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: