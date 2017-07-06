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Обновлённая «Калуга» проиграла первый матч

06.07.2017 15:30 0 133 Дмитрий Ивьев
Обновлённая «Калуга» проиграла первый матч

Футбольный клуб «Калуга» в четверг, 6 июля, провёл первый товарищеский матч перед стартом нового сезона. В Подольске на стадионе «Труд» наша команда встречалась с московским «Торпедо» и уступила со счётом 1:3.

Счёт в матче с пенальти открыли наши – отличился Юрий Дубровин. Однако затем «космонавты» трижды пропустили.

На поле в составе «Калуги» выходили Роман Клюкин, Денис Семин, Владимир Кисенков, Антон Новиков, Михаил Кулешов, Юрий Дубровин, Никита Бурдыкин, Дмитрий Баранов, Николай Суханов, Дроздов, Есин, Александр Афонин, Иван Лозенков, Егоров, Артем Махота, Денис Киевцев, Сергей Храпов, Павел Гуров, Иван Родин и Денис Романюк.

Как мы уже рассказывали, в июне состав «Калуги» покинули восемь футболистов.


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Тэги: спорт футбол фк калуга

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