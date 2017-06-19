8 футболистов покинули «Калугу»

Восемь футболистов покинули футбольный клуб «Калуга». Пресс-служба команды сообщила на днях, что контракты решено не продлевать с Александром Крючковым, Иваном Шпаковым, Сергеем Анисимовым, Евгением Лосевым, Арсеном Оганесяном, Александром Петровым, Александром Скворцовым и Сергеем Анохиным.

- Многие из них навсегда вписали свои имена в историю калужского футбола, и мы гордимся, что они играли за наш клуб, - говорится в сообщении «Калуги».

Новичок в нашей команде пока только один – в город вернулся 27-летний Антон Новиков, ранее выступавший за калужский «Локомотив» и подольский «Витязь».

Завершившийся сезон во втором дивизионе калужские футболисты, напомним, завершили на рекордно низком 10 месте. Новый турнир стартует в конце июля.