Кубок Гагарина привезли в Калужскую область

В среду, 28 июня, в Малоярославец привезли главную хоккейную награду России – Кубок Гагарина. В течение четырёх часов его могли увидеть все желающие в местном физкультурно-оздоровительном комплексе.

В Калужскую область кубок попал благодаря видеокоординатору хоккейного клуба СКА Павлу ШАГАЛЮ. Он родом из Малоярославца. После победы питерской команды в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги все игроки и сотрудники армейцев получили право отвезли трофей в родной город.

Фото: «Типичный Малоярославец».