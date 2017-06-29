Кубок Гагарина привезли в Калужскую область

В среду, 28 июня, в Малоярославец привезли главную хоккейную награду России – Кубок Гагарина. В течение четырёх часов его могли увидеть все желающие в местном физкультурно-оздоровительном комплексе.
В Калужскую область кубок попал благодаря видеокоординатору хоккейного клуба СКА Павлу ШАГАЛЮ. Он родом из Малоярославца. После победы питерской команды в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги все игроки и сотрудники армейцев получили право отвезли трофей в родной город.
Фото: «Типичный Малоярославец».
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