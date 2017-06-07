Калужское МЧС на месяц перешло в режим повышенной готовности

В среду, 7 июня, Главное управление МЧС по Калужской области приведено в режим функционирования «Повышенная готовность».
- Данная мера введена до 10 июля в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA 2017 и в целях обеспечения готовности сил и средств к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, - рассказали нам в ведомстве.
Кубок конфедераций стартует в России уже 17 июня. Турнир станет главной репетицией чемпионата мира по футболу, который наша страна примет через год. В Калуге, напомним, к мундиалю строят две тренировочные базы – на Тульском шоссе и Грабцевском шоссе. Ожидается, что в нашем городе будут жить и готовиться к матчам футболисты одной из команд-участниц.
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