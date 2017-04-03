В Калуге базы к чемпионату мира по футболу достроят летом

Две тренировочные базы к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калуге собираются достроить к середине лета. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила пресс-служба областного правительства.
- В настоящее время работа ведется с небольшим отставанием от графика, в том числе из-за погодных условий, - отмечают в правительстве. - В связи с этим губернатор рекомендовал принять дополнительные меры по ускорению темпа строительства. Генеральный подрядчик – ООО «ТП ХОНКО». В качестве субподрядчика в марте этого года на объекты также вышли рабочие Гомельского домостроительного комбината.
Спортивные базы, напомним, будут располагаться на улицах Грабцевское шоссе и Тульское шоссе. Инфраструктура включает игровое поле, раздевалки, зал для пресс-конференций, трибуны вместимостью до 500 мест, парковку, газовую котельную и другие необходимые объекты. К футбольному полю на Грабцевском шоссе построят дорогу. По информации представителей городской управы, необходимая проектная документация уже разрабатывается. Сейчас здесь готовы фундаменты под административное здание и хозблок. Футбольное поле на Правобережье будет оборудовано системой обогрева, что позволит эксплуатировать его зимой.
Пока по будущему футбольному полю можно пройти только в резиновых сапогах.
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