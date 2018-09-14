Депутат принял работы по ремонту двора

14.09.2018 14:04 603

14 сентября состоялась приёмка работ по ремонту двора дома № 3 по улице Пухова.

В приёмке принимали участие депутат Городской Думы Константин СОТСКОВ, представители подрядной организации, специалисты управления городского хозяйства и управления по работе с населением, а также жильцы дома.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворе было уложено новое асфальтовое покрытие, установлены бордюры и обустроена парковка.

Двор был принят без замечаний.

– Двор находился в удручающем состоянии, асфальтовое покрытие было разрушено, последний раз ремонт здесь проводился в 80-х годах прошлого века, – рассказал Константин СОТСКОВ, – по многочисленным обращениям жителей двор был включён в программу «Городская среда», совместно с жителями был определён перечень необходимых работ, которые и были выполнены на хорошем уровне. Всего в избирательном округе № 13 в этом году было отремонтировано два двора. И если ремонт двора дома №3 по улице Пухова был проведён качественно, то ремонт двора дома № 32 по улице Труда вызвал у жителей ряд нареканий. Я согласен с высказанными замечаниями, двор не будет принят до тех пор, пока подрядчик не устранит все недоработки.

Сообщил депутат и о дальнейших планах по благоустройству дворовой территории дома № 3 по улице Пухова.

– Во дворе планируется обустроить детскую площадку с игровым оборудованием, качелями и каруселями, надеюсь, что за счёт сэкономленных средств эти работы будут выполнены уже в текущем году, – отметил Константин СОТСКОВ.

Также в округе был проведён ямочный ремонт межквартальных проездов в районе домов № 25, № 27 и № 29 по улице Пухова.