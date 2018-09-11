Пара слов в защиту «скорой»: калужанка рассказывает о своей работе фельдшером

11.09.2018 09:33 5576

Как мы уже писали, на днях в Обнинске пьяный папаша облил чем-то красным врачей «Скорой помощи», и обматерил их. К счастью, до рукоприкладства не дошло.

Возмущенная этим случаем калужанка, много лет проработавшая в «Скорой», обратилась к нам с просьбой дать ей возможность высказаться в защиту врачей.

Наталья закончила медицинский колледж в 2010 году. После получения диплома, стала работать по специальности. В отличие от многих сокурсниц, которые ушли работать массажистками и косметологами (ведь это более прибыльно, и «приятнее», чем спасать чьи-то жизни).

Ниже – монолог Натальи о её работе в «Скорой помощи».

Когда я пришла работать фельдшером, после нескольких месяцев начала слышать от тех, кого нужно было спасти, такое мнение, что, оказывается, врачи, а уж тем более такие как я - «недоучки после ПТУ», являются обслуживающим персоналом.

Поработав еще немного, я поняла казавшееся раньше странным мнение, что есть в нашей работе ненужные вызовы. Ненужными они оказались потому, что не требовали экстренной помощи, и вместо лечения инфаркта или инсульта надо срочно ехать туда, где наши услуги попросту не нужны.

А бывали и такие случаи, что вспоминать страшно. Работу в «скорой» мало кто представляет себе такой, какой она есть на самом деле. Что нам приходилось пережить и перечувствовать сложно передать словами, но я попробую.

На все вызовы, о которых пишу ниже, я выезжала лично.

Вызов в 20:50. Повод - задыхается ребенок 11-ти лет.

​Приехали. Оказывается, у дитя болит голова, а мама сказала он задыхается, «чтобы приехали побыстрее».

- Обезболивающие таблетки дома есть, - говорит мамаша. – Но, может, вы посоветуете какие поэффективнее? А еще лучше, сами дайте, а то дорогие теперь таблетки стали…

Беседовали около 15 минут, дали обезболивающее, померили давление. Ребенок сказал, что уже ничего и не болит, но мама все равно настояла чтобы «доктор посмотрел».

Вызов в 21:07. В карте вызова написано - «Плохо. Пила».

Уже примерно понятно, что нас ждет, но ехать надо.

Зашли в квартиру. Вернее в притон. Сидят двое мужчин на продавленном диване, спокойно смотрят телевизор, выпивают настойку боярышника. На полу рядом с ними лежит неопределенного возраста женщина. Голова ее проломлена тупым тяжелым предметом.

Собутыльники рассказали, что она вроде как упала сама и сказала, что плохо себя чувствует. Судя по характерному запаху в их жилище, понимаешь, что было все не совсем так, и явно не сегодня.

Сидят мужчины спокойно, так как ждут полицию и готовы поехать в отделение. Видно, что опыт пребывания в местах не столь отдаленных у них имеется немалый.

Позже выяснилось, что они с убитой не поделили с пузырек боярышника, а он «дорогой, 27 рублей стоил». Немного повздорили, толкнули, а она упала неудачно…

Вызов в 20:45. Повод - острая боль за грудиной, отдает в руку.

Приехали уже на констатацию смерти. Мужчина 43 года, жена сказала, что около трех дней жаловался на боли в сердце, но к врачу не ходил, мол, в поликлинике очереди, да и работать надо. Говорил, что все само пройдет. Вот и прошло…

Еще один вызов в 21:43. Повод для вызова - повышенное давление. Возраст 77 лет. Как выяснилось, дедушка уже довольно долго страдал почечной недостаточностью, жил на диализе продолжительный срок. Умер дедушка, пока ехали, не дождался нас.

Жена его плачет, хотя давно уже морально готовилась к тому, что случилось. Помочь людям в этих случаях было уже невозможно, и в такие моменты очень тяжело осознавать свою беспомощность.

22:18. В карточке вызова указано - боли в сердце, 23 года.

Девушка сидит, слушает музыку, а тут – «в сердце кольнуло», решила подстраховаться на всякий случай.

Просит снять кардиограмму, потому что в поликлинике бабушек злых много, а скорая «приедет сама ко мне, и никуда идти не надо, ведь замечательно же когда такая услуга есть, правда?»…

23:47. Повод для вызова - травма головы, женщина, 31 год.

Приезжаем. По квартире в окровавленном кухонном фартуке бегает с топориком для рубки мяса бабушка. Она - свекровь пострадавшей девушки. Бабушке кто- то сказал, что невестка якобы изменяет её любимому сыну, пока тот сидит в тюрьме.

Ответственная свекровь решила навести порядок в семейной жизни с помощью нескольких ударов топориком по лицу невестки.

00:22. Вызвали прохожие, мужчина лежит на остановке, не подает признаков жизни.

Приехали. Пострадавший вполне себе живой, правда много выпил накануне.

Попросил вызвать «скорую», так как купил в магазине бутылку водки, но разбил, а умные люди ему посоветовали вызвать «скорую» и попросить «спиртика налить».

Услышав отказ, «больной человек» пришел в ярость и начал возмущаться, что помочь ему обязаны, потому что все врачи «Гиппократу давали». Правда, что именно давали - не уточняет. Не знает, наверное.

Это только то, что вспоминается навскидку. Самые показательные случаи, так сказать. Если покопаться в памяти, наверняка вспомнится и пострашнее, но, честно говоря, совсем не хочется.

Надеюсь, хотя бы этого будет достаточно для того, чтобы у того пьяного папаши, который напал на моих коллег в Обнинске, проснулась совесть. А другой, глядишь, хорошо подумает, прежде чем повторять его «подвиги».

А как у них

Во многих западных странах, в частности США, проблемы с вызовами спецслужб не по назначению в принципе не существует. Она возникает крайне редко просто потому, что услуга вызова экстренных служб там бесплатная только в том случае, если проблема, по которой человек обратился за помощью, входит в строгий перечень причин вызова.

Многие знают известный американский сериал «911», в некоторых сериях которого бесстрашные спасатели снимают котов с деревьев и передают их владелицам. Но немногим известно, что стоимость вызова по такому поводу может достигать полутора тысяч долларов. Та же ситуация и со «скорой». Если окажется, что прямой угрозы здоровью вызывавшего врачей нет и впомине – пациенту выставляется счёт.