Пьяный папа напал на врачей «Скорой помощи»

На днях в Обнинске разъярённый отец набросился на бригаду «Скорой».
- Вызов поступил к ребенку. Сейчас в городе острая нехватка врачей «Скорой помощи», работают всего три бригады, - пишет газета «НГ-регион». - Поэтому пришлось ждать долго. За это время родственники уже увезли ребенка к врачу своими силами, а бригаду встретил отец, находящийся в нетрезвом состоянии. Он выскочил к лифту и облил врачей какой-то красной жидкостью.
Как нам сообщили в УМВД России по Калужской области, сотрудники «Скорой» написали заявление только по факту оскорблений. Неизвестная красная жидкость не принесла им вреда.
Сейчас проводится проверка. Участковый выясняет, что же произошло на самом деле.
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