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Наш земляк возглавил Воронежскую область

10.09.2018 14:47 3 1066 Сергей ПЕТРОВ
Наш земляк возглавил Воронежскую область

Как мы уже писали, в минувшее воскресенье, 9 сентября, в стране состоялись выборы в различные органы власти. В числе прочих они проходили и в Воронежской области. Там уверенную победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев, избавившись таким образом от приставки ВРИО.

За него по предварительным данным местного избиркома проголосовали 71,52% участвовавших в выборах, или 602 638 человек. Ближайший преследователь Гусева – коммунист Николай Воронин набрал 13,68 % голосов. В количественном выражении это 113 655 человек.

К Калужской области новоиспечённый воронежский губернатор имеет самое непосредственное отношение. Он родился в деревне Озёрское Козельского района Калужской области в 1963 году, откуда в начале восьмидесятых уехал учиться в Ярославский политехнический институт.

Таким образом, после Анатолия Артамонова и Николая Любимова, Александр Гусев стал третьим действующим российским губернатором - уроженцем Калужской области.


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Тэги: общество выборы
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