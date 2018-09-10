Явка на выборы мэра Москвы в Калужской области составила 81%

В понедельник, 10 сентября, на заседании областного правительства подвели итоги выборов мэра Москвы. Напомним, что за руководителя столицы можно было проголосовать на так называемых «дачных» участках: в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Малоярославецком, Медынском, Козельском, Тарусском и Юхновском районах .

Областным чиновникам сообщили, что выборы прошли организованно, явка избирателей составила 81 % Всего проголосовало 6 828 человек. Правда, в Белоусово Жуковского района пришло лишь 16% избирателей. Первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ попросил обратить на это пристальное внимание, чтобы впредь подобного не повторялось.

Кроме того, в воскресенье, 9 сентября, выбирали депутатов в Барятинском, Жуковском, Хвастовичском и Спас-Деменском районах. Своих кандидатов выдвинули 6 партий: ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», всероссийская политическая партия «Честно».

В итоге 64 мандата получили члены партии «Единая Россия», 1 - КПРФ, 3 мандата достались самовыдвиженцам. В Белоусово два кандидата получили одинаковое количество голосов, поэтому сегодня в полдень их ждёт жеребьёвка.

- На избирательных участках была создана праздничная атмосфера для избирателей, организована праздничная программа, а тем, кто впервые голосовал, вручили сувениры на память, - сообщили на заседании.