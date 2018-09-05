В Калужской области выберут мэра Москвы

В воскресенье, 9 сентября, в Калужской области в девяти районах на севере региона откроются так называемые «дачные» участки, на которых можно будет принять участие в выборах мэра Москвы. Они открются для москвичей, которые в этот день находятся за пределами столицы.

Выбирать градоначальника будут в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Малоярославецком, Медынском, Козельском, Тарусском и Юхновском районах.

Здесь откроется 16 мест для голосования: в Боровске, Кондрово, Козельске, Таруссе, Юхнове, Медыни, Малоярославце, селе Дворцы, селе Износково, селе Острожное, селе Совхоз Победы, поселке Мятлево и ряде дачных товариществ, сообщается на сайте московского избиркома.

А вот жители Калужской области 9 сентября будут избирать местных депутатов в Барятинском, Жуковском, Хвастовичском и Спас-Деменском районах.

Все участки возьмут под круглосуточную охрану полиции уже с пятницы, 7 сентября, сообщаетпресс-служба областного УМВД.