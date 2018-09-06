Суд с единороссами: о чести, совести и профессионализме. Окончание

В предыдущих номерах мой коллега — главный редактор газеты «Калужский перекресток» Александр Фалалеев вкратце обозначил основные моменты, на основании которых суд принял решение отказать в иске депутатам городской Думы Константину Сотскову и Сергею Пройдину.

Напомним: от нас требовали один миллион рублей компенсации морального вреда. Депутаты утверждали, что непричастны к решению властей о спиливании здоровых деревьев у гимназии № 24 и к организации парковки возле неё. Однако в ходе суда выяснилось, что это не совсем так.

Но в иске было отказано по несколько иной причине.

Судья Наталья КАЛИНИНА, обосновывая свой отказ в иске, особо отметила один очень важный момент:

«В силу статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей».

Напомним, в статье Оксаны Колосовой рассказано, что в Калуге ведется дискуссия о том, можно ли жертвовать здоровыми деревьями ради парковки у школы. На страницах газеты и сайта были озвучены разные точки зрения. В том числе доводы одного из истцов - Константина Сотскова - в пользу спиливания деревьев. Да, его позиция противоречит мнению его оппонентов, в числе которых находится и наш журналист, но это не является фактором, порочащим истцов. Это всего лишь альтернативное мнение, которое в принципе не может быть объектом судебного преследования.

Есть такое крылатое выражение: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». На наш взгляд, в демократическом государстве любой политик и чиновник, будь то депутат или глава местного самоуправления, просто обязан придерживаться этого принципа, а не пытаться наказать оппонентов за альтернативную точку зрения, что, по нашему глубокому убеждению, и попытались сделать члены «Единой России» Сотсков и Пройдин, подав на нас иск. Но это все лирика. Вернемся к остальным фактам, благодаря которым иск депутатов был отклонен.

Согласно закону, при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, бремя доказывания разделяется между сторонами. Сначала истец должен доказать, что ответчик распространял о нём некие сведения, а затем то, что они его порочат. И только после этого ответчик обязан доказать, что порочащие сведения достоверны.

Но истцы так и не смогли убедить суд в том, что наши статьи порочат их. Потому бремя доказывания достоверности информации к редакции так и не перешло.

Смею утверждать, что для них это стало большой удачей. Ведь если бы судебный процесс пошёл иначе, то мы озвучили бы то, что накопали, и тогда некоторым участникам процесса могла грозить даже уголовная ответственность.

Почему? Об этом мы и расскажем далее.

Ушищи выпирают

Есть такое выражение: «Ушки торчат». Однако в деле уничтожения зелёной зоны у гимназии № 24 более уместной будет гиперболизированная версия этой фразы.

В предыдущем номере мы уже упоминали о том, что основанием для уничтожения 15 здоровых деревьев ради парковки стало заявление родителей учеников.

Как уже писал мой коллега Александр Фалалеев, поначалу в распоряжении суда была только копия заявления родителей об организации парковки на месте, где весной этого года спилили деревья.

Из документов, которые подал в суд представитель истцов Михаил ПЕТРОЧЕНКОВ, следовало, что копию заявления родителей они получили также, как и «лингвистическое заключение», о котором мы писали ранее. А именно - при помощи главы городского самоуправления Александра ИВАНОВА. Он написал запрос на имя городского Головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО, а тот ответом переслал ему заявление.

То есть в деле в очередной раз был использован административный ресурс. Ведь депутаты предъявили иск как частные лица, сами имели законное право запросить нужные им документы, и городской Голова обязан был бы предоставить их им. Зачем же это было сделано через главу гордумы?

Имеем право предположить, что и в этот раз, как и в случае с «лингвистическим исследованием», господин Иванов позволил использовать свой статус для придания «особого веса» доказательству: кто ж будет сомневаться в документах, которые одно высокопоставленное лицо направило в ответ на запрос другого высокопоставленного лица?

Но вопреки таким расчетам, это заявление вызвало у нас более чем серьезные сомнения, которые мы и озвучили суду.

Несмотря на то, что начиналось заявление со слов: «Мы, нижеподписавшиеся», и заканчивалось словами «С уважением, родители учеников МБОУ «Гимназии № 24» г. Калуги», список конкретных родителей с подписями и адресами, как этого требуют официальные документы, отсутствовал. Имелась только одна подпись - некоей Кузнецовой Л. Даже аббревиатура отчества отсутствовала, не говоря уже об адресе подписантки.

Также в заявлении была сделана пометка от руки: «Ответ прошу направить по адресу [далее указан домашний адрес депутата Сотскова] Рвачевой Л. Е.».

Не знаем, какое отношение эта женщина имеет к месту жительства Константина Валерьевича Сотскова, но, согласно данным открытых источников - сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis, Людмила Евгеньевна Рвачева является учредителем ООО «КОМПАНИЯ НЕОСТОУН», а в директорах этого общества значится Валерий Васильевич Сотсков. Сравним имя этого директора с отчеством депутата, и ушки превращаются в те самые ушищи, о которых мы говорили выше…

Настораживало в предоставленном суду документе и то, что копия заявления родителей не была никем заверена. У нас создалось впечатление, что чиновник, предоставивший копию документа по запросу одного высокопоставленного лица другому высокопоставленному лицу, не поставил штамп и свою визу на копию, потому что вовремя смекнул, в какие игры играют большие дядечки и побоялся ответственности за фальсификацию доказательств. То есть, за совершение преступления против правосудия…

Странное заявление

Чтобы понять, насколько верны наши подозрения, и разобраться в описанных выше странностях, наш представитель Надежда Суздальцева написала заявление о подложности доказательства и попросила суд истребовать у горуправы оригинал документа.

Суд запросил подлинник заявления родителей, и его вместе с подписями 39 человек на двух страницах предоставили суду к четвёртому заседанию. Но подлинник сразу вызвал новые вопросы.

На двух листочках с подписями не было указано, к какому документу и в связи с чем люди поставили их. Отсутствовали адреса подписантов, рядом с подписями были указаны только лишь фамилия и инициалы, а последние имелись даже не у всех.

Помимо этого, невооруженным глазом было видно, что страницы заявления многократно раскреплялись и снова скреплялись степлером. То есть теоретически родители могли поставить подписи под одним документом, а затем страницы с ним «разлучили» и пришпилили степлером к другому. Потом снова открепили и присовокупили к третьему. И так далее, и тому подобное неизвестно сколько раз.

Желая развеять или подтвердить эти сомнения, мы решили отыскать тех, кто подписался под заявлением.

Использовали соцсети. Искали по фамилиям, указанным в листе, который приложен к заявлению, и по первой букве имени. В общей сложности мы отправили около трёхсот сообщений калужанам и калужанкам (вы не представляете, сколько в нашем городе живёт однофамильцев с вроде бы редкими фамилиями, а уж о распространённых и вовсе вспоминать страшно).

На момент написания статьи нашлись шестеро. Понятно, что 6 из 39 не такой уж показательный результат, но он позволил выяснить следующие моменты.

Один из родителей подтвердил, что около года назад ставил свою подпись под неким заявлением о парковке, второй сначала категорически отрицал свою причастность, но позже сообщил: возможно, что-то такое подписывал. Ещё один родитель заявил, что подписывался под заявлением, суть которого состояла в том, чтобы убрать знак «Остановка запрещена» у гимназии, а «кто решил сделать это с таким размахом, я не знаю».

Трое остальных сообщили, что под заявлением не подписывались.

На наш взгляд, этих свидетельств достаточно для вывода: лист с подписями родителей был взят от одного заявления и приложен к другому. Это объясняет, почему изначально представитель истцов предоставил суду только один лист без 39 подписей. Второй пришлось выискивать, когда суд потребовал оригинал.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что 16 мая, когда скандал со спиливанием деревьев был в самом разгаре, тогдашний начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ в эфире телекомпании «Ника ТВ» (запись программы у нас имеется) на вопрос, от кого поступило обращение в горуправу с просьбой организовать парковку, запинаясь ответил: «Первое обращение поступило в 2016 году от физического лица. Скорее всего, от одного из родителей… Нет, это была женщина, родительница учеников».

Но о 39 подписях не упоминали ни он, ни другие чиновники, ни директор гимназии № 24, которая на том же телеэфире говорила о некоем инициаторе — физическом лице в единственном числе.

Если изложенная выше версия верна, то мы имеем дело с подделкой официального документа, а это уже уголовное преступление.

Второй номер

Справедливости ради стоит сказать, что прямых доказательств участия Сергея Пройдина в том безобразии, которое стало предметом конфликта, мы не нашли. Так что либо он действительно не имеет отношения к уничтожению зелёной зоны Калуги и был впутан в эту историю директором гимназии № 24 по ошибке, либо обладает ярким политическим талантом, позволившим ему сыграть настолько тонко, что и следов не осталось.

Осмелюсь усомниться в последнем, поскольку мне сложно понять, зачем Пройдин ввязался в эту мутную историю, несмотря на то что я лично предлагал ему выступить на сайте www.kp40.ru и донести до калужан свою позицию максимально подробно.

Согласно данным почтового робота, Сергей Пройдин получил моё предложение 21 мая в 12:51:16, а прочитал его 22 мая в 11:09.

Однако депутат пренебрёг эксклюзивной возможностью бесплатно выступить на авторитетной региональной площадке перед огромной аудиторией и решить вопрос мирно. Вместо этого он, судя по всему, сделал ставку на административный ресурс и подал на нас безграмотный иск. Профессиональные политики так себя не ведут.

Издержки профессии

Как уже было сказано, суд отказал депутатам на том основании, что они не смогли доказать порочность распространённых нами сведений.

Они пытались это сделать, ссылаясь на комментарии к статье на сайте. Там читатели, не стесняясь в выражениях, костерили Сотскова и Пройдина на чём свет стоит.

На основании этого депутаты решили, что если бы статьи в таком тоне не было, то и народного гнева в их адрес тоже. Однако ошибочность этой позиции очевидна.

Реальность такова, что, даже если бы мы написали Сотскову и Пройдину оду, их бы всё равно раскритиковали бы. Просто потому что они депутаты и нелестные реплики в адрес занимающих подобные политические должности — будь то Госдума, кресло градоначальника или сельсовет — всего лишь издержки профессии, с которыми надо смириться.

Нас, к примеру, читатели постоянно ругают за ошибки и опечатки. И что? В суд на них подавать и с каждого по миллиону требовать?

Послесловие

Что бы там ни плёл господин Навальный, а главная проблема нашей страны — это не коррупция, а острый дефицит профессионалов в органах государственной власти. Корень проблем именно в этом.

Прежде всего потому, что профессионал не берёт взяток. Он и без этого достаточно зарабатывает. Но главное, в по-настоящему демократическом обществе деньги для любого госслужащего не цель, а один из инструментов её достижения. И их более высокий уровень жизни в сравнении с согражданами — всего лишь приятный бонус, который полагается профессиональному госслужащему за хорошую, грамотную работу.

Демократия должна работать именно так. Но это происходит только в том случае, когда система не подпускает к себе непрофессионалов. А если таковые каким-то образом умудрились обойти защитные механизмы, система отторгает их сразу, как только обнаружит. Иначе никак.

Описанный в нашем цикле статей судебный процесс показал непрофессионализм депутатов именно как политиков. Безграмотный иск, подкреплённый сомнительными документами, использование административного ресурса, вылились в серьёзный репутационный ущерб, который они нанесли не только себе, но и партии, членами которой являются.

А это уже повод для первого секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктора БАБУРИНА проверить деятельность «единороссов» на предмет нарушения пункта 5.2.9 Устава «Единой России», который обязывает её членов не совершать действий, дискредитирующих партию.