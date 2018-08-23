Суд с депутатами-единороссами: о чести, совести и административном ресурсе

Целый месяц Калужский районный суд рассматривал гражданское дело по иску Сергея Пройдина и Константина Сотскова к газете «Калужский перекрёсток» о защите чести, достоинства, деловой репутации и о компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

Два депутата городской Думы от партии «Единая Россия» предъявили иск редакции в связи с публикацией двух статей: «Хозяева жизни» (в газете «Калужский перекрёсток» № 21, 23 мая 2018 г.) и «Сообразили на двоих: судьбу деревьев возле гимназии № 24 решили двое депутатов» на сайте www.kp40.ru. Однако суд их иск не удовлетворил.

Возвращаясь к напечатанному

В марте этого года на улице Суворова, перед гимназией № 24 были спилены (совершенно неожиданно для большинства калужан) 15 взрослых клёнов. Редакция газеты «Калужский перекрёсток» решила выяснить, по каким соображениям уничтожили абсолютно здоровые деревья и кто причастен к этому, по мнению здравомыслящих людей, озабоченных проблемой экологии и защиты зелёных насаждений, варварству.

За расследование взялась журналист Оксана Колосова. Ей удалось узнать, что деревья, служившие естественным барьером, отделяющим школу и спортивную площадку от проезжей части, спилили по решению городских властей, которые якобы руководствовались просьбой некоторых родителей школьников, для обустройства автопарковки на 50 машино-мест.

Как выяснилось, дети депутатов Сотскова и Пройдина в разное время учились и учатся сейчас в этой гимназии. При дальнейшем расследовании, после одного из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения, в официальной беседе директор гимназии госпожа Галина ФЁДОРОВА, которая, по её словам, о существовании проекта опиловки раньше ничего не знала, назвала нашему журналисту фамилии двух людей, причастных к уничтожению деревьев.

Фрагмент диктофонной записи:

«Я его (проект - прим.ред.) никогда даже в руках не держала. Ни на одно совещание по этому вопросу меня ни разу не приглашали! Когда мы добиваемся: «Скажите, кто?» — нам говорят: «Сейчас это неважно». Но теперь-то я знаю, что это Сотсков и Пройдин — ­ «мои родители».

Основываясь на документах и свидетельствах уважаемых людей, журналист подготовила материал, который сначала был опубликован на сайте www.kp40.ru, а следом — в очередном номере «Калужского перекрёстка».

Обиделись

Видимо, обидевшись на написанное в статьях корреспондента Оксаны Колосовой и ещё более оскорбившись негативными комментариями по этому поводу многочисленных читателей сайта, Сотсков и Пройдин решили наказать смелых, независимых журналистов деньгами.

Справедливости ради надо сказать, что после публикации статьи на сайте Сергей Пройдин (кандидат юридических наук, в прошлом сотрудник прокуратуры, а ныне бизнесмен) лично (накануне сдачи номера в печать) принёс в редакцию заявление с опровержением своего участия в принятии решения о вырубке деревьев, которое и было опубликовано.

Но, видимо, посчитав это недостаточной сатисфакцией, Сергей Пройдин вместе с Константином Сотсковым (в свободное от депутатской деятельности время - бизнесмен ) решили идти в суд.

Свои моральные страдания депутаты оценили в 1 млн. руб. на двоих.

Не сильно утруждаясь

Само собой, важные представители законодательной власти Сотсков и Пройдин, конечно же, не стали самолично писать исковое заявление в суд. Каждый истец заключил с ООО «Первое городское юридическое бюро» договор на оказание юридических услуг на 55 000 руб.

Итого на общую сумму 110 000 руб. для двух депутатов было написано одно исковое заявление.

Для сравнения: по утверждённым адвокатской палатой области тарифам, за составление искового заявления взимается плата от 7 000 руб.

Кто-то спросит: так что, за 110 000 рублей юридическое бюро не только написало исковое заявление, но и осуществляло представительство в суде при рассмотрении иска?

Нет. Только написали исковое заявление.

Подав иск в суд, депутаты не стали искать серьёзного адваката-практика. Зачем, если в городской Думе есть штатные юристы?

На первом судебном заседании появился представитель истцов — сотрудник городской Думы Михаил Петроченков. Он заявил, что не имеет никакого отношения к «Первому городскому юридическому бюро». Именно он, представитель истцов (в рабочее время или беря отгулы, этого мы не знаем) защищал как мог (видит Бог, он старался изо всех сил) честь, достоинство и деловую репутацию в суде.

С самого первого заседания было видно, что Петроченков ни капли не сомневался в лёгкой и быстрой победе. И после первого заседания вслух, громко, на весь судебный коридор недоумевал, ­почему судья не стала выносить решение сразу, по его разумению, по совершенно ясному делу!

Оскорблённые депутаты ни на одно заседание суда так и не явились (видимо, ­отдаваясь более важным делам праведным и будучи в полной уверенности успеха «выигрышного дела»).

Конкретные претензии

На первом заседании выяснилось, что исковое заявление требует уточнения. Это стало для Петроченкова неожиданностью. Видимо, цена написания искового заявления в 110 000 руб. предполагала, что оно образцово идеальное.

А тут выяснилось, что в написанном за такую цену заявлении имеются существенные недочёты, в том числе неправильно указан ответчик и к участию в деле не привлечены автор статьи Оксана Колосова и источник опубликованной информации — директор гимназии № 24.

Их участие в деле по закону обязательно. Вот такое соотношение цены и качества у столь дорогого искового заявления.

В уточнённом исковом заявлении (неизвестно кем написанном, но подписанным Петроченковым, сотрудником Гордумы, на основании доверенности) Сотсков и Пройдин просили признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию следующие сведения:

На сайте по адресу: www.kp40.ru слова «Сообразили на двоих: судьбу деревьев возле гимназии № 24 решили двое депутатов», «И это именно он вместе с другим депутатом Сергеем Пройдиным обращался в горуправу с просьбой об организации парковки возле школы».

В газете «Калужский перекрёсток» № 21 (1063) слова «Варварство под прикрытием безопасности» (на первой странице газеты), слова «Хозяева жизни» и «Судьбу деревьев возле гимназии № 24 единолично решили двое депутатов. Растения спилили ради обустройства 50 парковочных мест» (на 4-й странице газеты).

В дело вступает тяжёлая артиллерия

Несмотря на то, что исковые требования заключались в оспаривании только указанных выше фрагментов публикаций, сторона истцов представила в качестве материалов дела письмо ректора Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Максима КАЗАКА о проведённом на основании письма главы городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВА (член партии «Единая Россия») лингвистического исследования спорных публикаций в отношении иных фрагментов статей и даже читательских комментариев!

Почему Сотсков и Пройдин не обратились за лингвистическим исследованием сами, спросите вы? Почему к частному делу граждан Сотскова и Пройдина подключился их непосредственный начальник? Исключительно ли из соображений человеческой солидарности?

Вместо того, чтобы дать младшим коллегам мудрый совет и пожурить за необдуманный поступок, председатель Гордумы включился в их весьма сомнительную игру.

Почему глава городского самоуправления лично обратился за помощью именно к ректору госуниверситета, историку по образованию?

Возможно (имеем право предположить), этот шаг был направлен на придание «особого административного веса» доказательству, чтобы у любого лица (в том числе у судьи), знакомящегося с ним, не могло возникнуть никакого сомнения в достоверности документа, полученного от одного высокопоставленного лица другим высокопоставленным лицом. К тому же такой способ получения так называемого лингвистического исследования в виде ответного письма ректора университета на письмо господина Иванова позволил истцам избежать расходов на его проведение.

Всё было сделано за счёт ­налогоплательщиков, то есть за наш с вами счёт. Уточняем: это всего лишь наше предположение.

Личную просьбу председателя Думы ректор университета исполнил точно и в кратчайшие сроки! Максим Казак поручил лингвистическое исследование известному в узких филологических кругах своему подчинённому, преподавателю Екатерине САВИНОЙ. Та, в свою очередь, видимо, так спешила выполнить поручение шефа (сроки поджимали), что наделала в «исследовании» такую кучу грамматических и пунктуационных ошибок, что впору «2» ставить.

Некоторые нюансы

Не станем подробно разбирать и комментировать суть лингвистического исследования госпожи Савиной, отметим лишь, что в соответствии с действующим законодательством редакция отвечает только за буквальное значение опубликованных в статье сведений и не несёт никакой ответственности за комментарии читателей. Хотя, пользуясь случаем, советуем народным избранникам прислушаться к голосу народа.

Кроме того, полагаем, что так называемое лингвистическое заключение выполнило функцию заказа для получения истцами нужного им искусственного доказательства и не имеет ничего общего с действительно научным исследованием специалиста-филолога.

В этом документе не приведены данные о методике исследования, не было ссылок на научную литературу, которой руководствовалась Савина.

Но, впрочем, это не столь важно. Самое главное, судья Наталья Калинина, принимая во внимание доказательства, внимательно, не перебивая, выслушивала обе стороны.

И приняла доводы журналистки Оксаны Колосовой и представителя редакции Надежды СУЗДАЛЬЦЕВОЙ о привлечении в качестве третьего лица директора гимназии Галины Фёдоровой, ведь именно из её уст прозвучали фамилии Сотскова и Пройдина.

Журналисты ждали важных пояснений госпожи Фёдоровой. Все были уверены; педагог, директор школы выступит честно и развеет все (если они ещё оставались) сомнения суда.

Какими наивными мы были!

Продолжение - на следующей неделе.