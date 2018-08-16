«Как с похорон вернулась»: в Центральном парке повалило около 10 деревьев

Как мы рассказывали, в среду, 15 августа, в Калуге разгулялась стихия.
В результате в городе были повалены деревья, оборваны провода. Удручающая картина предстала перед калужанами, которые заглянули в Центральной городской парк в четверг, 16 августа.
- Центральному парку 200 лет или чуть больше - не важно, - пишет в группе «Калуга и калужане» горожанка Ольга КОНОВАЛОВА. - Все ностальгируют и умиляются, как было хорошо. А может, эта дата не столько повод для праздника, сколько повод задуматься, а не пора ли уже начать его беречь, лечить и сохранять, а не только эксплуатировать? Побывала там с утра после вчерашней стихии. Что могу сказать... Как с похорон вернулась.
Городские власти только подсчитывают ущерб, нанесённый парку.
- На вчерашний момент 4 липы повалило полностью, у трёх деревьев снесло вершины, сломало несколько молодых растений, - сообщила начальник участка зеленого хозяйства МБУ «Калугаблагоустройство» Вера САВИНА. – Точное количество будет известно позже. Сейчас в парке идёт разбор завалов.
Фото Ольги Коноваловой.
Фоторепортаж с места событий читайте на нашем сайте в ближайшее время.
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