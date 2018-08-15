Центр Калуги затопило после дождя

Как и обещали синоптики, в обед в Калуге начался дождь.

Ливень шёл не больше 20 минут, однако этого хватило, чтобы затопить многие улицы в центре города.

Как сообщают калужане, огромные лужи, которые приходилось чуть ли не переплывать, образовались на улицах Кирова, Марата, Ленина и Жукова.

В то же время отметим, что лужа на Кирова быстро ушла - примерно за пять минут.

Фото: Яков КАЗАЦКИЙ.

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