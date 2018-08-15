В Калуге ожидается гроза

15.08.2018 08:44 676

Главное Управление МЧС России по Калужской области предупреждает о надвигающейся непогоде.

По данным калужских синоптиков, сегодня, 15 августа, в ближайшие 1-3 часа в Калужской области ожидается дождь с грозой. При грозе ожидается сильный ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Такая погода сохранится до конца суток.