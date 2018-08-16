День ВДВ по-женски: калужанки почупахались в калужских лужах

Как мы уже писали, в среду, 15 августа, Калуга стала жертвой непогоды. По всему городу повалило много деревьев, обрывало провода, многие улицы залило мощнейшим ливнем, встали троллейбусы.
Однако не всем непогода подпортила настроение. Нашлись и те, кто воспользовался стихией как поводом поразвлечься.
Вечером среды на улице Кирова в луже, образовавшейся на проезде к ГУ МЧС по Калужской области, чупахались две молодые калужанки. Они весело резвились в воде под изумленными взглядами прохожих.
Однако на этом девушки не остановились. Они направились вверх по улице Кирова, продолжая принимать ванны во встречавшихся по пути лужах. Окунулись и в фонтанах.
В чём смысл этого перфоманса, неизвестно. Возможно, таким образом девчата намекают калужским властям, что в вопросе строительства ливнёвки в Калуге пора бы уже переходить от болтовни к делу?
Уважаемые читатели! Заметили в калужской беляшной Баскова, пьющего портвейн из пластикового стаканчика? Ваш сосед упал с пятого этажа, отряхнулся и пошёл, как ни в чём ни бывало? Ваш родственник жонглирует гирями? Ваш друг спас из огня детишек и кота? Одним словом, стали свидетелем выходящего за рамки обыденного, забавного, шокирующего или просто интересного события? Не держите эти новости в себе, пишите о них нам на e-mail: ev@kp.kaluga.ru
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