Последствия ливня: троллейбусы встали, деревья попадали, центр затопило

Как мы писали, в среду, 15 августа, во второй половине в Калуге хлынул ливень. В итоге частично затопило улицы Кирова, Марата, Ленина и Жукова.

В городе массово попадали деревья. Как сообщают очевидцы в соцсетях, три дерева упали в Центральном парке культуры и отдыха, на Николо-Козинской и Войкова деревья рухнули прямо на машины.

Упавшее дерево на улице Кирова.

На Карла Либнехта при падении дерево оборвало троллейбусные провода. В итоге остановились маршруты №№1, 5, 6 и 12.

Улица Карла Либкнехта.

Фото: Татьяна Инкина и Павел Мердин.

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