Владельцы «Кристалла» разработают проекты планировки и межевания территории бывшего завода

В среду, 1 августа, на сайте городской управы Калуги опубликовано постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Билибина и Ленина. Речь идёт о земельном участке, на котором находится бывший ликёро-водочный завод «Кристалл».

Основанием для появления постановления стало обращение руководства ЛВЗ в горуправу, в котором они сообщили о готовности подготовить такие документы за свой счёт. В течение двух недель владельцы «Кристалла» должны сообщить о том, в какие сроки они готовы выполнить эту работу.

Напомним, возродить ликёроводочное производство на заводе невозможно. Собственники планировали развивать территорию предприятия как торгово-гостиничный объект или выставочный комплекс.

Архитектор Евгений ГОЛЫШЕВ на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти, которое состоялось 13 июня, рассказал, что знаком с собственниками «Кристалла» и их планами относительно этого земельного участка.

- Это будет офисно-культурный центр, - сообщил Голышев на совещании. – Есть мысли сделать территории для детского отдыха, для занятий в кружках. Есть пожелание – я его, кстати, озвучил, и собственники его поддержали – сделать небольшой концертно-репетиционный зал, возможности для этого есть. Есть желание сделать на свободных территориях бассейн. Естественно, часть помещений предполагается использовать под офисы.

Часть территории бывшего ЛВЗ, по словам Голышева, планируется отдать под торговлю. Возможно, там появится эко-рынок.

Добавим, ранее городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ пообещал, что проект реновации «Кристалла» будет обсуждаться «максимально широко и публично».

– Есть общественные слушания, есть ряд других инструментов, - сказал, в частности, Разумовский. – Тихо это точно не пройдёт.

Уважаемые читатели! А как бы вы предложили использовать территорию бывшего завода? Пишите в комментариях!