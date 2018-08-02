Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 02 августа
$ 62.56 0.21
73.11 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Владельцы «Кристалла» разработают проекты планировки и межевания территории бывшего завода

02.08.2018 14:25 4 686 Оксана КОЛОСОВА
Владельцы «Кристалла» разработают проекты планировки и межевания территории бывшего завода

В среду, 1 августа, на сайте городской управы Калуги опубликовано постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Билибина и Ленина. Речь идёт о земельном участке, на котором находится бывший ликёро-водочный завод «Кристалл».

Основанием для появления постановления стало обращение руководства ЛВЗ в горуправу, в котором они сообщили о готовности подготовить такие документы за свой счёт. В течение двух недель владельцы «Кристалла» должны сообщить о том, в какие сроки они готовы выполнить эту работу.  

Напомним, возродить ликёроводочное производство на заводе невозможно. Собственники планировали развивать территорию предприятия как торгово-гостиничный объект или выставочный комплекс.

Архитектор Евгений ГОЛЫШЕВ на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти, которое состоялось 13 июня, рассказал, что знаком с собственниками «Кристалла» и их планами относительно этого земельного участка.  

- Это будет офисно-культурный центр, - сообщил Голышев на совещании. – Есть мысли сделать территории для детского отдыха, для занятий в кружках. Есть пожелание – я его, кстати, озвучил, и собственники его поддержали – сделать небольшой концертно-репетиционный зал, возможности для этого есть. Есть желание сделать на свободных территориях бассейн. Естественно, часть помещений предполагается использовать под офисы.

Часть территории бывшего ЛВЗ, по словам Голышева, планируется отдать под торговлю. Возможно, там появится эко-рынок.

Добавим, ранее городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ пообещал, что проект реновации «Кристалла» будет обсуждаться «максимально широко и публично».

– Есть общественные слушания, есть ряд других инструментов, - сказал, в частности, Разумовский. – Тихо это точно не пройдёт.

Уважаемые читатели! А как бы вы предложили использовать территорию бывшего завода? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество евгений голышев дмитрий разумовский
Еще новости из рубрики «Общество»

Фоторепортаж: десантники прошли по Калуге 02.08.2018 16:29

Пугают, а нам не страшно 02.08.2018 11:45

Эксперимент над калужским двором: «Градус» взяли под прицел камер 01.08.2018 16:28

Танцы стареньких лебедей 01.08.2018 15:38

Пришлите фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми - и выиграйте призы! 01.08.2018 14:52


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 августа, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

пт 03 августа, 16:00
Мастер-класс для волшебников
Безумная лаборатория
сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония

Концерты

пт 03 августа, 19:00
«Настроение лета», концерт группы «Орион»
Гостиные ряды
сб 04 августа, 21:00
Тур памяти Михаила Горшенёва
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 08 августа, 20:00
Smash hit combo
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 05 августа, 17:00
Группа Mortid
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Убежище дьявола
Кристофер Робин
Миссия невыполнима: Последствия
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

«Ростелеком» предложил жителям Калужской области сыграть по промо-цене

Последние объявления на KupiSlona.ru

Двигатель асинхронный (Насос)

Цена: 3 000 руб.

Кинопроектор "РУСЬ"

Цена: 1 000 руб.

Проигрыватель Ноктюрн-201 70-80-х гг. СССР

Цена: 1 000 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.