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Калужские ракеты отреставрируют за 4 миллиона

27.07.2018 11:31 5 783 Оксана КОЛОСОВА
Калужские ракеты отреставрируют за 4 миллиона

26 июля начался приём заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по реставрации нескольких экспонатов Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Речь идёт о четырёх объектах: трёхступенчатой ракете-носителе «Восток» и железнодорожном установщике для неё, одноступенчатой баллистической ракете Р-12 и приборных контейнерах для двух геофизических ракет.

Как сказано в конкурсной документации, эти экспонаты являются основой музейной коллекции. Они поступили в музей при его создании в 1967 году из Особого конструкторского бюро С.П. Королева и В.П. Глушко.

«Часть предметов коллекции экспонируется на открытой площадке перед музеем, постоянно подвергаясь воздействию неблагоприятных погодных условий, - говорится в документах. – Реставрационным советом музея проводятся регулярные визуальные осмотры состояния сохранности предметов, на основании которых принимается решение об их реставрации. С момента последней реставрации предметов, экспонируемых на открытой площадке, прошло 5 лет. Очередной осмотр показал необходимость новой реставрации».

В частности, ракета «Восток» нуждается в работах по устранению коррозии, консервации технологических отверстий, окраске с антикоррозионной обработкой, художественном тонировании поверхности металла и его консервации.

Для ракеты Р-12 требуется замена крепления несущего основания к установочной плите. Как говорится в техзадании, сейчас болты и подкладочные шайбы передвигаются даже при воздействии на них голыми руками, в результате чего при сильных порывах ветра ракета раскачивается с большой амплитудой.

Кроме того, необходимо заменить 8 креплений на штатные и провести монтаж крышки люка. Из-за того, что она задрана, внутрь корпуса ракеты попадают осадки, что приводит к коррозии полостей экспоната.

Начальная стоимость контракта – 4 млн. 64 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 августа. Торги запланированы на 16-е число.

Выполнить реставрацию подрядная организация, которая выиграет аукцион, должна до 25 сентября. На все работы предусмотрена гарантия – 4 года.

Наша справка

Установленная в Калуге ракета-носитель «Восток» является дублёром того самого космического аппарата, на котором полетел в космос Гагарин. В апреле 1961 года «калужская» ракета стояла на стартовой площадке Байконура и готовилась в случае нештатной ситуации к полету. В космосе «Восток-1» так и не побывал, зато поучаствовал во множестве авиасалонов в Париже, Риме, Турине, Бухаресте, Будапеште и Праге. Возле музея истории космонавтики знаменитую ракету установили 21 июля 1973 года.

Уважаемые читатели! А какие ещё исторические объекты нужны привести в порядок в Калуге? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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