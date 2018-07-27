Проверка слуха: калужане пустили бродячих коней на шашлыки

Бродячие кони в районе улицы Кубяка давно стали притчей во языцех и местной достопримечательностью. Несмотря на многочисленные жалобы жителей на то, что лошади гадят на детских площадках, разбрасывают мусор во дворах, скачут по встречке, власти никаких мер не принимают. Чиновники неоднократно расписывались в своей беспомощности. В итоге в этом году спасателям пришлось проводить спецоперацию по спасению лошади, провалившейся в канализационный колодец.

А в пятницу, 27 июля, наш читатель Shakhnazaroff в «Народных новостях» сообщил о том, что жители микрорайона решили сами избавиться от бродячих коней:

- Появилась информация, что знаменитых лошадей на Кубяка начали убивать на шашлык какие-то бравые ребята. Есть фото. Ужасающее зрелище.

За комментариями мы обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что к ним с заявлением об убийстве лошадей никто не обращался.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, что нужно делать с лошадями с Кубяка? Пишите в комментариях!