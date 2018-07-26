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Москве предложили запустить вакуумный поезд в Калугу

26.07.2018 10:48 19 2178 Дмитрий Ивьев
Москве предложили запустить вакуумный поезд в Калугу

В ближайшем будущем Москва может получить развитие в сфере «новой экономики». Но для этого нужно расширить агломерацию за счёт ближайших регионов, говорится в докладе международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), сообщает РБК.

Среди важных мер - создание квартала с воздушными такси и беспилотными автомобилями, внедрение в нем «изолированной климатической зоны», а также запуск вакуумного поезда Hyperloop до ближайших регионов. В том числе и в Калугу. Это поможет превратить столицу в 30-миллионную агломерацию.

Hyperloop представляет собой транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке перемещается со скоростью 1200 км/ч. Этот проект придумал глава SpaceX Илон Маск, отмечает РБК. Исследование делалось не по заказу мэрии Москвы: BCG подготовила его самостоятельно к Московскому урбанистическому форуму.

Уважаемые читатели! А вы верите, что сможете добираться из Калуги до Москвы на Hyperloop за несколько минут? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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