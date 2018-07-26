Москве предложили запустить вакуумный поезд в Калугу

В ближайшем будущем Москва может получить развитие в сфере «новой экономики». Но для этого нужно расширить агломерацию за счёт ближайших регионов, говорится в докладе международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), сообщает РБК.
Среди важных мер - создание квартала с воздушными такси и беспилотными автомобилями, внедрение в нем «изолированной климатической зоны», а также запуск вакуумного поезда Hyperloop до ближайших регионов. В том числе и в Калугу. Это поможет превратить столицу в 30-миллионную агломерацию.
Hyperloop представляет собой транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке перемещается со скоростью 1200 км/ч. Этот проект придумал глава SpaceX Илон Маск, отмечает РБК. Исследование делалось не по заказу мэрии Москвы: BCG подготовила его самостоятельно к Московскому урбанистическому форуму.
Уважаемые читатели! А вы верите, что сможете добираться из Калуги до Москвы на Hyperloop за несколько минут? Пишите в комментариях!
|
«Гони квадратный метр!», или Зачем Калуге мастер-план 26.07.2018 14:16
Ещё один молодой общественник получил в дар фотопортрет президента 26.07.2018 12:42
Средняя зарплата превысила 46 тысяч 25.07.2018 16:48
Камеры предложили установить в каждый подъезд 24.07.2018 17:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
В цех п. Товарково Дзержинского р-на требуются операторы агломератора
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: