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Камеры предложили установить в каждый подъезд

24.07.2018 17:10 2 1352 Алёна Павлова
Камеры предложили установить в каждый подъезд

Бизнес хотят обязать устанавливать камеры при открытии новых производств, торговых точек и мест общественного питания. Такая инициатива обсуждается в региональном парламенте, завил на коллегии регионального УМВД губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. 

-  Средствами видеонаблюдения желательно оборудовать каждый подъезд жилого дома, - подчеркнул губернатор.  Мы к этому обязательно будем призывать наши управляющие компании.

С помощью камер губернатор рассчитывает уменьшить количество правонарушений. 

Зарегистрированных преступлений в регионе уже стало меньше. За первые полгода на 11% по сравнению с началом прошлого года. Калужская область в десятке регионов, в которых меньше всего преступлений совершается в общественных местах. 


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Тэги: общество
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