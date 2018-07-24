Камеры предложили установить в каждый подъезд

Бизнес хотят обязать устанавливать камеры при открытии новых производств, торговых точек и мест общественного питания. Такая инициатива обсуждается в региональном парламенте, завил на коллегии регионального УМВД губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
- Средствами видеонаблюдения желательно оборудовать каждый подъезд жилого дома, - подчеркнул губернатор. Мы к этому обязательно будем призывать наши управляющие компании.
С помощью камер губернатор рассчитывает уменьшить количество правонарушений.
Зарегистрированных преступлений в регионе уже стало меньше. За первые полгода на 11% по сравнению с началом прошлого года. Калужская область в десятке регионов, в которых меньше всего преступлений совершается в общественных местах.
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