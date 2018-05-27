Картины с секретом

Калужский художник — единственный в мире — умеет писать светодинамические полотна.



Тимур Суворкин и одна из его любимых светодинамических работ «Прекрасная Красная». Здесь меняется время года: смотришь с одной стороны — осень, с другой — распускаются цветы.

Он постоянно экспериментирует: рисует пивом, вином, сжигает на кухне деревянную раму для картины и оформляет свои работы битым кирпичом, собранным у разрушенной церкви… Но главное — калужский художник Тимур СУВОРКИН создал новую, совершенно необычную технику под названием «светодинамизм».

На первый взгляд, это традиционная живопись масляными красками. Но, если подойти поближе и посмотреть на картину сначала справа, а затем — слева, она меняется, оживает, проявляется второй план или открываются новые детали… И это не обман зрения. В Доме музыки художник впервые представил свои светодинамические полотна.

Абсент не оправдал себя

— До этого я занимался достаточно традиционной живописью, хотя были эксперименты: писал картины с помощью пива, вина, абсента, — рассказывает Тимур. — Это достаточно интересно. Однажды я услышал, что в Чехии некоторые мастера пишут картины пивом, решил, что пора и в России эту технику использовать. Поэкспериментировал, пришёл к выводу, что пиво надо хорошенько выпарить в ковше на плите, тогда получается вполне приличная акварельная краска. Подходит, кстати, только тёмное пиво. В Калуге был даже один ресторанчик, оформленный моими пивными картинами, но сейчас он закрылся. Картины, написанные вином, получались неплохие. Но, к сожалению, летом в жару вино начинало течь. Абсент тоже не оправдал себя: на небольшую картину уходила бутылка за 750 рублей, запах жуткий, и к тому же он сильно горел, когда выпаривался. Пламя поднималось до потолка кухни, а это небезопасно, хотя безумно красиво. Ну и полученный из абсента цвет меня не устраивал. Поэтому стал искать что-то более профессиональное.

Изменить реализм

— К светодинамизму я шёл долго. Хотел как-то оживить русское реалистическое искусство. Сейчас оно уже достигло своего максимума, и, чтобы пойти дальше, нужен рывок. Наша задача — внести что-то новое, но при этом не превратить реалистическое искусство в современное. Светодинамизм — это моё изобретение, в мире пока никто не работает в этой технике. Я обсуждал со своими зрителями, как назвать этот стиль. Предлагал вариант «светизм», но всё-таки это неточно, ведь здесь ещё и динамика… Поэтому остановились на термине «светодинамизм». Свет играет огромную роль. Падая на картину, он даёт возможность при смене ракурса правильно её увидеть. Техника очень сложная, приходится по месяцу «вытачивать» одну картину, переписывать, пока не добьёшься эффекта. Я ещё преподаю, и порой хочется что-то для души написать… Поэтому отвлекаюсь, вот и уходит на картину много времени.

Сейчас для меня главная задача — продвигать светодинамизм дальше, в Москву, знакомить с ним художников, чтобы они видели, что у них есть инструмент, которым можно пользоваться и с помощью которого они, возможно, лучше выразят то, о чём думают.

«Денница. Падение Люцифера». Если смотреть на картину слева — летит ангел, если справа — у персонажа уже проступают рога…

«Хмельной король».

Картина нарисована пивом.

«Этюд близ д. Рубихино». Написан маслом в традиционной технике.

— Пока я рисовал на пленэре, из леса вышел пьяный в хлам мужик, который, как оказалось, работает в похоронной компании. Посмотрел на картину на моём этюднике и минут пять высоким русским матом хвалил её. Очень хотел купить, но признался, что денег нет.

«Мориарти». Масло. Жжённая рамка. Эта рама сначала предназначалась для картины «Денница». Но сильно сгорела на кухне и для неё уже не годилась. Зато к этой картине отлично подошла.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекресток» от 23.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.