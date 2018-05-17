Избил и не покаялся: священнику вынесли приговор

Настоятель Казанского храма Максим НЕМЫЧЕНКОВ вставал на жену ногами, пинал и швырял на дверные косяки на глазах у собственных детей.

— Это произошло в ночь на 8 сентября 2017 года. Мы с детьми легли спать, вдруг на пороге квартиры появился Максим. На тот момент он не проживал с нами больше года, приходил от случая к случаю, когда ему вздумается, — вспоминает тот жуткий вечер Мария НЕМЫЧЕНКОВА.

Скандал из ничего

— Дети выбежали с ним поздороваться, а затем снова легли. Максим пришёл в комнату, выключив везде свет, встал надо мной и начал просить его покормить, — продолжает рассказывать Мария. — Поскольку на тот момент мы лишь формально являлись супругами, денег на содержание детей он не давал — пришлось даже подать на алименты, — я отказалась. Тогда Максим стал повышать голос, заявил, что я иждивенка. В какой-то момент, поняв, что кормить я его всё-таки не буду, встал на меня ногами, а потом начал пинать: «Чего ты лежишь, вставай! Не хочешь кормить? Зачем тогда в квартире живёшь?» Дети предложили накормить его сами. Но он на их слова не реагировал. Сказал, что, если я сейчас не встану, обольёт меня водой. В какой-то момент я почувствовала, что от него исходит неприятный запах алкоголя. Дети заплакали. Стараясь избежать скандала, я вышла в соседнюю комнату.

Но уйти от ссоры не удалось. Батюшка пошёл вслед за супругой, вытащил телефон из кармана её халата.

— Это был телефон моей мамы. Я взяла Максима за руку и попросила его вернуть. В ответ он стал пихать и толкать меня в грудь, выворачивать руки. Вёл себя агрессивно, швырял меня на дверные косяки. Заперся со старшим сыном в одной из комнат. А когда я туда вошла, схватил меня за шею и начал душить на глазах у ребёнка. Потом изо всей силы толкнул на диван. Мне было больно и страшно. Поняв, что это может плохо для меня закончиться, я позвонила младшему брату, а потом вызвала полицию.

Брат Марии приехал вместе с мамой. Батюшка отказался с ними общаться. Вскоре явились стражи порядка и вывели настоятеля из квартиры. Маша с ссадинами и кровоподтёками на руках, ногах, груди, с покраснениями на шее обратилась в БСМП, а через два дня — к судмедэксперту.

Изголодавшийся

Дело пастыря рассматривалось в мировом суде. На всех заседаниях батюшка сидел с опущенной головой, не поднимая глаз на Марию. Ни разу ни до, ни после заседаний он так и не подошёл к ней, не извинился.

— Уставший, голодный мужчина пришёл в свой дом, к своей семье, никакого насилия он не совершал, — заявила на суде адвокат священника Раиса ИВАНОВА. — Это не Немыченков избивал Марию, а она набрасывалась на него, чтобы отобрать телефон. Начала кричать, подняла детей, спровоцировала скандал, и именно её действия носили умышленный характер… Его толчки имели целью освободиться от Марии Викторовны, то есть фактически он защищался от неё. Суть и смысл конф­ликта — в следующем: на протяжении последних лет Мария открыто требует не появляться в квартире, в которой они совместно проживали, а права на неё передать ей. В этом случае больше не будет никаких конфликтов и никаких претензий.

Священник также заявил, что Мария хочет забрать его квартиру. К слову, квартира, в которой бывшая матушка проживает вместе с четырьмя детьми, подарена отцу Максиму родителями. По словам Маши, настоятель неоднократно давал ей понять, что выставит женщину с детьми на улицу. Мария подчёркивает, что квартира ей не нужна, она и рада бы из неё выехать, но пока им просто идти некуда.

— Я не признаю своей вины, не считаю себя каким-то агрессором, тем, кто эти правонарушения совершал, — заявил на суде Максим Немыченков. — Я пытался супругу успокоить и никаких ударов ей не наносил.

Священник отрицал и то, что был пьян. Синяки и кровоподтёки на теле жены он объяснил бытовыми, домашними травмами — мол, Маша могла сама случайно стукнуться о стул, стол или дверь.

— Семья большая. И зачастую я видел у неё кровоподтёки и синяки оттого, что старший сын… — начал объяснять Немыченков.

— Вы хотите сказать, что старший сын бьёт вашу жену? — спросил адвокат Марии Эдуард ПЕТРОВ.

— Не бьёт, просто были какие-то воспитательные процессы, ребёнок крупный. Могла и за дверь сама зацепиться.

Батюшка настаивал, что в сентябре 2017 года он жил вместе с Машей и детьми, а не ушёл к любовнице, как утверждала ранее его супруга.

— Вы жили как муж и жена и с вас не взыскивали алименты? — уточнил Эдуард Петров.

— Взыскивали, — ответил со вздохом батюшка.

— Как часто вы ночевали дома?

— Достаточно часто. Бывали моменты, когда с моим приходом происходили конфликты, и, чтобы их не продолжать, я уходил к родителям… Уже неоднократно бывали ситуации, когда супруга меня не кормила, — говорил священник.

Точки над «i»

Чтобы разобраться в этом деле, на суде были заслушаны показания единственных свидетелей конфликта — детей. Ребята тихонечко переговаривались перед входом в судебный зал. Явившись, отец Максим прошёл мимо своих детей, будто они ему абсолютно чужие — не поздоровался, не спросил, как их дела.

Ребята отвечали на вопросы адвокатов и судьи в присутствии социального педагога. Они подтвердили, что на момент скандала Максим Немыченков не жил с ними. Старший ребёнок сообщил, что он видел, как папа бил и душил маму, при этом ей было больно. На вопрос судьи, почему он решил, что маме было больно, мальчик рассказал, что у родителей уже случались подобные ссоры. Однажды он заступился за маму, и папа стал его душить.

Присутствующий социальный педагог отметила, что старший сын Немыченковых — мальчик честный, открытый, не склонный к фантазированию и преувеличению.

На суде выступил и судмедэксперт. Специалист подтвердил, что на теле Марии были многочисленные кровоподтёки и синяки. Характер повреждений опровергает версию настоятеля о том, что женщина сама случайно ударялась о различные предметы в доме.

— На задней поверхности грудной клетки и в области правого бедра у неё имеется 6 повреждений. Оттого что человек наткнулся на предмет, они не могли образоваться, — заявил судмедэксперт.

Священника признали виновным постановлением суда, ему назначили административное наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Несмотря на решение суда, батюшка продолжает как ни в чём не бывало служить в храме, причащать и отпускать грехи.

Семью нередко называют малой церковью. Православные люди отмечают, что семья — величайшая ценность, Божий дар, поэтому человек должен создавать её один раз на всю жизнь и беречь как зеницу ока. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», — говорится в Евангелии. После избиения, ухода священника к любовнице и его отказа содержать детей Мария была вынуждена с ним развестись. По словам бывшей матушки, в личной беседе с отцом Максимом митрополит Калужский и Боровский Климент объяснил, что тот обязан содержать своих детей. Однако священник выбил через суд минимальные алименты, да и они поступают нерегулярно — от случая к случаю. Видимо, и владыка ему не указ.

Эта статья была опубликована в №20 газеты Калужский перекресток от 16.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.