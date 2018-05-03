В Калужской области появится «Кванториум» за 57 млн. рублей

870 млн. рублей будет выделено в этом году 12 российским регионам на создание детских технопарков «Кванториум», сообщается на сайте Правительства РФ. В числе получателей федеральных средств есть и Калужская область. Нашему региону на создание «Кванториума» выделят 57 млн. 335 тыс. рублей.
Детские технопарки создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования». Это инновационная инфраструктура дополнительного образования детей и молодёжи, направленная на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук, основанная на проектной командной деятельности.
В соответствии с приоритетным проектом до 2021 года в российских регионах на условиях софинансирования из федерального бюджета должны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года – не менее 58 детских технопарков. По состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране действует 51 детский технопарк в 37 субъектах Федерации.
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