Что больше всего подорожало и подешевело за неделю

В пятницу, 27 апреля, правительство Калужской области опубликовала данные о ценах в магазинах нашего региона.
По официальной информации, за неделю на 7% подорожал лук, на 3% - капуста и морковь, на 2,9% - мандарины, на 2% - яблоки, на 1,5% - апельсины.
В то же время огурцы подешевели в среднем 4%, сладкий перец – на 2,6%, творог – на 1%, сметана – на 0,7%, варено-копченые колбасы - на 0,6%.
- В Калуге наблюдаются минимальные среди соседних областных центров субъектов ЦФО цены на маргарин, куриные яйца, сахар, печенье, соль, пшено и помидоры, - говорится в сообщении правительства. - Вместе с тем в столице региона зафиксированы максимальные цены на неразделанную мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, питьевое пастеризованное молоко, сметану и свежие огурцы.
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