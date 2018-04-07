Как научиться разгадывать сны

По мнению известного психотерапевта, сомнолога, руководителя лаборатории сна НИИ им. Бехтерева Александра Полякова, за ночь проходит несколько фаз сна: так называемый медленный, затем — дельта-сон, дающий отдых, помогающий вырабатывать гормоны, и быстрый сон, когда мозг активен, как в состоянии бодрствования. Именно в это время мы и видим сновидения. Весь цикл длится примерно полтора часа. Чтобы было легче вставать, мы должны проспать ровное количество циклов: полтора, три, четыре с половиной и так далее. Если человек просыпается в фазе медленного сна, то обычно не помнит своих сновидений. А вот если проснётся в фазе быстрого сна, то они хорошо запоминаются. Работая с образами, возникающими в снах, можно получить о человеке очень много информации, скрытой от него самого.

Учёные утверждают: наиболее важен для здоровья сон до полуночи. Поэтому ложиться спать рекомендуется не позже 22 часов. После захода солнца в тёмное время суток начинает вырабатываться гормон мелатонин, который защищает нас от стрессов, преждевременного старения, от простудных и даже онкологических заболеваний. Мы погружаемся в сон, а мелатонин принимается за работу — восстанавливает, ремонтирует, укрепляет… После 4 часов утра активизируется другой гормон — дофамин. Он блокирует выработку мелатонина и позволяет постепенно проснуться. Оптимальное время подъема — 5–6 часов утра.

Это вовсе не сны

— У доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории передачи информации в сенсорных системах ИППИ РАН Ивана Пигарева существует очень интересная теория, — рассказывает психолог, коуч, РПТ-терапевт Светлана ЯНЧЕНКО. — Раньше считалось, что днём мозг усиленно работает, а ночью выключается. Но со временем, когда появились энцефалографы, стало понятно, что ночью мозг тоже не спит. Учёный считает, что днём информация к нам поступает из окружающей среды через кожные рецепторы, зрение, слух, обоняние… На ночь они отключаются — будто краники перекрываются. Но внутри тела находится огромное количество рецепторов. Когда мы спим, мозг продолжает работать и принимает информацию от внутренних рецепторов. Пигарев предполагает, что даже сны мы видим не наши, что это сигналы печени, почек и т. д. Сигнал от внутренних органов идёт в кору головного мозга, но переключатели внешних рецепторов не до конца перекрыты, и часть сигнала поступает в сознание, которое начинает его обрабатывать. Это происходит в фазе быстрого сна. А восстановление организма происходит в фазе глубокого сна, когда все краники хорошо перекрыты.

Поэтому ночью мозг работает активно. И когда мы видим сны, то это, возможно, разговор наших внутренних органов с мозгом. Просто сознание это интерпретирует, как какой-то более понятный нам образ.

О чём нас предупреждают

— Сны в течение ночи можно разделить на три группы, — объясняет психолог, коуч Алексей СТЕПЧЕНКОВ. — Сначала они обычно связаны с событиями прошедшего дня. Эту фазу можно сократить путём вечерней медитации. Перед тем, как ложиться спать, нужно проанализировать, что у вас произошло в течение дня, или записать события в дневник. Тем самым вы освободите свой мозг. В середине ночи несколько часов уходит на сны, связанные с работой внутренних органов. Например, когда я плохо себя чувствовал, заболевал, мне снилось, что на меня нападают пауки. Во сне вспомнил, что я выше и сильней пауков, и справился с ними. Этот сон можно расшифровать как сигнал организма о начале болезни — присутствии вирусов или бактерий — и борьбе с нею.

Третья группа снов — о будущем, мы их видим ближе к утру. Мозг начинает анализировать то, что нам предстоит в течение дня. Так Менделеев увидел во сне свою таблицу элементов.

Некоторые сны могу повторяться. Например, вам периодически снится, что сдаёте экзамен, к которому не готовы. Это имеет параллель с тем, что в жизни сейчас происходит аналогичная ситуация. Когда-то в школе вы сдавали экзамен, переживали, что не выучили предмет. Данная ассоциация закрепилась в вашем подсознании, и каждый раз, когда вы ощущаете подобные эмоции, вам будет сниться этот экзамен.

Работать с тревожными снами, которые вас беспокоят, можно по специальной технике.

1. Письменно от третьего лица (он, она) опишите, кем является беспокоящий во сне человек, что вас в нём тревожит, цепляет, привлекает. Как он выглядит, ведёт себя, говорит…

2. Вступите в диалог с беспокоящим человеком, выскажите ему всё, что о нём думаете.

3. Опишите точку зрения, взгляд на мир этого человека, как бы став им.

Если ещё проще — посмотри на это, поговори с этим и стань этим. И после этого сон изменится.

Иногда мы видим страшные сны — за нами кто-то гонится. Хорошо прямо во сне спросить этого человека или существо, что ему от вас нужно. А в ответ вы неожиданно услышите: «Почему мы не поужинали?» Этот сон может оказаться сигналом от внутренних органов.

Однако всё надо рассматривать индивидуально, учитывая множество факторов. Так, последний раз мне приснился страшный сон лишь только потому, что я съел два кекса на ночь.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекресток» от 04.04.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.