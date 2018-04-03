Хрюша и Степашка собрали полтора миллиона для калужских детей

03.04.2018 16:46 732

В рамках благотворительной программы детской больнице будет передано 1,5 миллиона рублей на приобретение необходимого медицинского оборудования.

В пятницу, 6 апреля, впервые в Калуге пройдет всероссийская благотворительная акция «Мир без слез».

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