Экологи о мусоросжигании: «Если соблюдать технологию, ничего вредного в атмосферу не попадет»

Как мы уже писали, в СП «Михали» Износковского района в воскресенье, 25 марта, прошёл митинг противников строительства на территории сельского поселения ЭкоТехноПарка, в рамках которого австрийской фирмой EVN планируется строительство мусоросжигающего завода.

Напомним: митингующие были не согласны с этим строительством и высказывали опасения, что предприятие уничтожит экологию района. С просьбой прокомментировать эти опасения, мы обратились к калужским экологам. Мы попросили их поделиться мнением, насколько вредны выбросы в атмосферу заводов, насколько опасны шлаки, остающиеся после горения, и, если им это известно, дать свою оценку технологиям австрийской кампании EVN.

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, академик международной академии экологической безопасности (МАНЭБ) Игорь ЛЫКОВ.

- Сжигание является основным вариантом утилизации твердых бытовых отходов во многих странах. Например, во Франции насчитывается 110 мусоросжигательных заводов (МСЗ), которые перерабатывают почти 85% коммунальных отходов. В Китае к 2019 году планируется построить 500 МСЗ, в Швейцарии функционируют 30 МСЗ, в Японии – свыше 90 МСЗ (только в Токио их 30). В Италии насчитывается около 30 МСЗ, которые эксплуатируются более 15 лет. Результаты мониторинга в Италии показывают, что основными источниками загрязнения окружающей среды является автотранспорт, а выбросы МСЗ не превышают предельно-допустимых показателей.

Исследования в различных странах мира показали, что установки для сжигания твердых отходов производят меньше загрязнений, чем полигоны ТБО. На полигонах ТБО выделяется большее количество парниковых газов, углеводородов, органических соединений, оксидов азота и диоксина, чем выделяет мусоросжигательный завод. Свалки дополнительно выщелачивают опасные химикаты в подземные воды.

Если говорить об Австрийском предприятии EVN, то оно имеет хорошую репутацию и большой опыт строительства МСЗ, обладает инновационными технологиями, обеспечивающими эффективное функционирование МСЗ и очистку газов.

Но эксплуатация МСЗ требует подготовки высококвалифицированного персонала и обслуживания. Безопасность любого, самого современного и совершенного МСЗ, с самыми эффективными системами защиты и мониторинга, зависит от строжайшего соблюдения технологической дисциплины. Но очень часто в практической деятельности мы можем наблюдать нарушения этой дисциплины с негативными последствиями. Поэтому, недостаточно построить современное предприятие, необходимо обеспечить его безопасность.

Эковолонтёр, председатель команды волонтёров «Добровлец» Антон Гелажис

- Если будут соблюдаться технологии и меняться фильтры, то никакие вредные вещества в атмосферу попадать не будут. Чтобы избежать вредности шлака после сжигания мусора, нужно его для начала отсортировать, а после можно отправлять в печь. Обезвреженный шлак можно использовать в строительных материалах, что прекрасно видно на примере «Лафаржа», где работает цех альтернативного топлива.