Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Понедельник, 02 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Экологи о мусоросжигании: «Если соблюдать технологию, ничего вредного в атмосферу не попадет»

02.04.2018 15:05 8 461 Сергей ПЕТРОВ
Экологи о мусоросжигании: «Если соблюдать технологию, ничего вредного в атмосферу не попадет»

Как мы уже писали, в СП «Михали» Износковского района в воскресенье, 25 марта, прошёл митинг противников строительства на территории сельского поселения ЭкоТехноПарка, в рамках которого австрийской фирмой EVN планируется строительство мусоросжигающего завода.

Напомним: митингующие были не согласны с этим строительством и высказывали опасения, что предприятие уничтожит экологию района. С просьбой прокомментировать эти опасения, мы обратились к калужским экологам. Мы попросили их поделиться мнением, насколько вредны выбросы в атмосферу заводов, насколько опасны шлаки, остающиеся после горения, и, если им это известно, дать свою оценку технологиям австрийской кампании EVN.

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, академик международной академии экологической безопасности (МАНЭБ) Игорь ЛЫКОВ.

- Сжигание является основным вариантом утилизации твердых бытовых отходов во многих странах. Например, во Франции насчитывается 110 мусоросжигательных заводов (МСЗ), которые перерабатывают почти 85% коммунальных отходов.  В Китае к 2019 году планируется построить 500 МСЗ, в Швейцарии функционируют 30 МСЗ, в Японии – свыше 90 МСЗ (только в Токио их 30). В Италии насчитывается около 30 МСЗ, которые эксплуатируются более 15 лет. Результаты мониторинга в Италии показывают, что  основными источниками загрязнения окружающей среды является автотранспорт, а выбросы МСЗ не превышают предельно-допустимых показателей.

Исследования в различных странах мира показали, что установки для сжигания твердых отходов производят меньше загрязнений, чем полигоны ТБО. На полигонах ТБО выделяется большее количество парниковых газов, углеводородов, органических соединений, оксидов азота и диоксина, чем выделяет мусоросжигательный завод. Свалки дополнительно выщелачивают опасные химикаты в подземные воды.

Если говорить об Австрийском предприятии EVN, то оно имеет хорошую репутацию и большой опыт строительства МСЗ, обладает инновационными технологиями, обеспечивающими эффективное функционирование МСЗ и очистку газов.

Но эксплуатация МСЗ требует подготовки высококвалифицированного персонала и обслуживания. Безопасность любого, самого современного и совершенного МСЗ, с самыми эффективными системами защиты и мониторинга, зависит от строжайшего соблюдения технологической дисциплины. Но очень часто в практической деятельности мы можем наблюдать нарушения этой дисциплины с негативными последствиями. Поэтому, недостаточно построить современное предприятие, необходимо обеспечить его безопасность.

Эковолонтёр, председатель команды волонтёров «Добровлец» Антон Гелажис

- Если будут соблюдаться технологии и меняться фильтры, то никакие вредные вещества в атмосферу попадать не будут. Чтобы избежать вредности шлака после сжигания мусора, нужно его для начала отсортировать, а после можно отправлять в печь. Обезвреженный шлак можно использовать в строительных материалах, что прекрасно видно на примере «Лафаржа», где работает цех альтернативного топлива.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество михали износки
Еще новости из рубрики «Общество»

Спецгруппа по выявлению подстрекателей появится в Калуге 02.04.2018 15:51

Умножаем на два: в регионе бушует грипп 02.04.2018 14:01

«Новодворская» зацветёт в мае 01.04.2018 11:00

Евлалия Кадмина – забытая гордость Калуги 31.03.2018 09:00

Картина дня: побег из детдома, проблемы на стройке и калужанка на «Мисс Россия» 30.03.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

вт 03 апреля, 15:00
Кружок по бисероплетению “Разноцветные бусинки”
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК

Концерты

ср 04 апреля, 21:00
Agenda
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)

Кино

Кролик Питер
Шерлок Гномс
Первому игроку приготовиться
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Работа рынка Форекс в период кризиса

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.