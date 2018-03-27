Михалёвские гастроли московских дачников

В воскресенье, 26 марта, в Михалях состоялся митинг жителей нескольких деревень, входящих в сельское поселение «Михали». Напомним: именно здесь хотят построить ЭкоТехноПарк, в составе которого, если инвестора все-таки удастся привлечь, заработает мусоросжигательный завод.

Однако митингующие делали акцент на другом и, надо признаться, такой пурги, как на этом митинге я не слышал уже очень давно. Где-то с предвыборных кампаний девяностых годов прошлого века.

Подмена понятий

Главный посыл, который выступающие давали присутствующим, никакого завода не будет, а будет обычная свалка ТБО на огромной площади. Она будет вонять и отравлять всё вокруг себя.

- Были внесены изменения в генплан строительства, в котором черным по белому указано, что быть полигону близ деревни Раёво, - вещала в громкоговоритель первая выступающая.

Позже мы поинтересовались у этой женщины, с чего она взяла, что будет именно полигон, когда речь шла о мусоросжигающем заводе в рамках ЭкоТехноПарка?

- Все уже приезжают, говорят негласно, что будет полигон, - сказала женщина.

- Кто приезжает? - интересуюсь.

– Администрация сюда приезжает и говорят.

- Негласно, - тут же вставила уточнение ещё одна активистка Екатерина Савкина. – Говорят, что будет только полигон.

- Да-да, негласно, а по документам позиционируют, что это мусороперерабатывающий завод, - заговорщицки ездила мне по ушам женщина, даже не стесняясь диктофона.

В обоснование своей конспирологической теории, помимо негласных признаний таинственной администрации, она привела железный аргумент: любому заводу нужно электричество, но оно в Раёво бывает с перебоями, а ближайшее электричество – за семь километров. Ну, какой дурак завод в таком месте будет строить? Только полигон!

Можно было бы, конечно, списать причины, по которым активисты озвучили эту откровенную ахинею, на обычную неосведомлённость в данных вопросах, но глядя на лозунги и транспаранты, заготовленные к митингу, начинаешь думать, что они порют чушь как раз намеренно. В расчёте на неосведомлённость тех, перед кем выступают.

А лозунги на этих транспарантах были сделаны в стиле классической манипуляции и подмены понятий: «Нет мусорным полигонам, нет мусорным заводам».

Это как «Нет гнилым овощам, нет турецким помидорам». Если сказать так человеку достаточное количество раз, то турецкие помидоры у него будут ассоциироваться исключительно с гнилыми овощами.

Точно так же и в ходе этого митинга в подсознание людей явно намеренно вдалбливали, что мусоросжигающие заводы и полигоны ТБО это одно и то же.

Чистая вода и пришлые

Главный аргумент, на который давили выступающие, – экология. Исходя из ложного посыла о том, что не будет никакого завода, а будет обычная свалка, выступающие стращали присутствующих тем катастрофическим вредом, который она принесёт. Это и отравленная вода в отравленных реках и колодцах, и диоксины, которые распространятся на многие километры, и прочая, прочая, прочая.

- Мусорные свалки везде будут, - нагнетала жути ещё одна выступающая Людмила Горбачёва, допустив, что построят всё-таки завод, а не полигон. – Будет очередь – мусоровозы ждать не будут, они просто скинут мусор и уедут. Это всем нам понятно.

После этих слов сразу вспомнились страхи жителей деревни Бронцы. Они тоже боялись набитых цементом грузовиков, которые будут гонять по деревне после того, как заработает «Лафарж». Людмила Горбачёва, по сути, озвучила те же самые страхи, только с поправкой на местную специфику.

Отдельной строкой митингующие упомянули 100 приезжих, которых, по их информации, прописали в одном из домов. Мол, делалось это специально, чтобы они под видом местных жителей проголосовали за свалку.

Если информация с фиктивной пропиской соответствует действительности, то факт, конечно, возмутительный. Однако на фоне возмущения регистрацией «их» приезжих, довольно лицемерно прозвучал призыв подключать к протесту «своих» приезжих.

- Наша задача рассказывать, информировать, потому что сейчас опять приедут люди на лето, их будет много, - явно говоря о дачниках, которые подтянутся сюда весной, призывала другая выступающая Елена Болгова. – К сожалению, они ничего не знают.

На эту тему – про «своих» и таких же, но «чужих» - в своё время очень хорошо спела группа «Несчастный случай» в песне «Патриот». Цензурно, но, правда, не в рифму, эти строчки звучат так: «Тут ведь как: если гей, но за нас, он уже не совсем… голубой».

Закончился же митинг призывом к властям остановить перевод земель из сельхозназначения в промышленные, и дать населению подробнейшие разъяснения по тому, что планируется строить в Михалях. Присутствующие проголосовали единогласно.

Но вот по окончании митинга в новостях от его активных участников в Сети появилась другая версия. Присутствующие, оказывается, проголосовали против строительства ЭкоТехноПарка, а никак не за то, что озвучили организаторы в заключение мероприятия и за что подняли руки присутствующие.

Зачем всё это надо?

Судя по номерам авто, на которых приехали многие митингующие, довольно значительная их часть – жители других регионов. Но были на мероприятии и местные, и, скажем так, условно местные. Та же Елена Болгова – активная участница протеста - по её словам в свое время уехала из Калужской области на заработки в Москву, но в Раёво живёт её отец, здесь всю жизнь прожила и скончалась от рака её мать. Был на митинге и житель деревни Шевнево, чьи предки, по его словам, обосновались здесь 300 лет назад.

Вне всякого сомнения, одной из причин протестов стало опасение за окружающую среду. Это очевидный, лежащий на поверхности мотив. Но в таких делах всегда есть и скрытые. Любой риэлтор скажет вам, что как только где-нибудь появляется промпредприятие, стоимость земель и недвижимости в этом месте падает. Надо думать, и в этом тоже заключается причина недовольства дачников. Ведь ЭкоТехноПарк расположится в нескольких километрах от деревни Раёво, где отдыхают главные участники воскресного протеста.

Но если власть, рассматривая вопрос о строительстве ЭкоТехноПарка, имеет полное право пренебречь шкурными интересами людей, то к теме экологической безопасности будущего предприятия должна отнестись со всей серьёзностью. И претензии, что жителей не знакомят с проектами будущей стройки, можно было бы признать состоятельными, если бы не одно «но». И заключается оно в порядке утверждения проекта.

Согласно нему, в первую очередь требуется подготовить площадку – именно этот процесс сейчас и идёт. 23 апреля состоятся общественные слушания по вопросу перевода земель из категории сельскохозяйственных в промышленные. Если этот этап будет пройден успешно, Правительству Москвы предстоит ознакомиться с документацией по подготовленной для них промплощадке.

В случае если она инвестора удовлетворит, и он примет решение реализовать проект именно в Михалях, региону предоставят полную документацию по ЭкоТехноПарку. С ней детально ознакомятся соответствующие министерства, природоохранные органы, экспертное сообщество, после чего проект выдвинут местным жителям на общественные слушания. И только, если те согласятся с ним, начнётся строительство. То есть то, чего на самом деле требовали от властей на митинге, местные жители получили бы и без него. Это дело будущего.

По всему выходит, что на данном этапе протестующие вставляют палки в колёса не проекту ЭкоТехноПарка, а самой перспективе развития промышленности в Износковском районе.

Ведь теоретически всё дело может закончиться уже после перевода земель из сельхозназначения в промышленные. Ну не понравится москвичам площадка, подготовленная нашими властями, или предложение другого региона окажется более «вкусным», и уйдет ЭкоТехноПак куда-нибудь в Рязань, к Любимову.

А может, на стадии общественных слушаний местные категорически зарубят проект, и не бывать в Износках ни теплицам, ни деревообрабатывающему заводу, ни мусоросжигающему. Но даже в этом случае у района уже будет готовая промплощадка, на которую можно пытаться привлечь другого инвестора. Однако нынешние митингующие сейчас пытаются зарубить на корню саму эту возможность. Просто потому, что накрутили себя теориями заговоров, страшилками из интернета и боязнью обесценивания своих капиталовложений.

Уже даже интересно, кто в итоге победит – ЭкоТехноПарк или интересы небольшой и не совсем честной с окружающими группы лиц, которым он встал поперёк горла.

Будем следить за развитием событий, и во что они выльются в итоге.